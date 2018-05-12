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15:54 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Не ад, а сад

Чем детский реабилитационный центр в израильской пустыне отличается от интерната.

Реформа детских сиротских учреждений в России стартовала три года назад, однако до сих пор детские дома-интернаты напоминают тюрьмы, а живущие там дети с нарушениями развития лишены базовых прав (см. материалы «Ъ» «Узники интернатов» и «Без права на игрушки»). Правозащитники и эксперты, работавшие вместе с властями над реформой, считают, что место нынешних интернатов должны занять многопрофильные реабилитационные центры. Модель такого центра корреспондент «Ъ» Ольга Алленова увидела в Израиле, куда благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко вывез на обучение делегацию российских чиновников, представителей НКО и экспертов.

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Учеба в бомбоубежище.

За окном нашего автобуса серо-желтая пустыня и температура +30, хотя еще раннее утро. Мы проезжаем город Офаким и направляемся в детский реабилитационный центр «Але-Негев». Иностранной делегации для этого посещения понадобилось разрешение заместителя главы Южного департамента Минздрава Израиля доктора Мануэля Каца и гендиректора центра Ави Варцмана. Поскольку это уже приграничная зона, на въездном КПП дежурит солдат Национальной армии. Шлагбаум поднимается, и через несколько минут мы оказываемся в настоящей деревне, только современной, с мощеными улицами и малоэтажными зданиями. Миниатюрная сотрудница центра Неама Маймон ведет нас из просторного фойе по светлым широким коридорам в глубину первого корпуса — мимо распахнутых настежь окон, прогулочных колясок, вертикализаторов, ходунков с детской обувью — к учебным классам. Ширина коридоров в израильских учреждениях для инвалидов и пожилых людей не меньше двух метров, это обязательное требование Минздрава к таким организациям. Представитель контрольного управления израильского Минздрава Клаудия Консон поясняет, что в результате многолетних реформ государство передало большинство учреждений соцзащиты и здравоохранения бизнесу и НКО. Оказалось, что это значительно дешевле и качественнее. Государство выдает таким учреждениям лицензию и их контролирует. Специалисты контрольного управления Минздрава могут приехать в учреждение без предупреждения, в любое время суток, вместе с представителями гражданского общества — например, с журналистами.

У центра «Але-Негев» тоже есть лицензия Минздрава, а его работа регулярно контролируется. За десять лет организация не получила никаких нареканий со стороны государства. Более того, это место стало своего рода учебной моделью для заинтересованных иностранных делегаций.

К 10 часам температура воздуха на улице уже не позволяет гулять. В первом реабилитационном отделении живут дети с самыми тяжелыми пороками развития, то есть практически неподвижные. Но в спальном корпусе ни души, и я вижу в каждой комнате по две пустые кровати — в это время все дети учатся. Неама Маймон поясняет, что все, кто может выезжать, ездят отсюда в школу. Тех, кто в школу не ездит по медпоказаниям, я вижу через пару минут в учебном классе. Это комната с современными функциональными кроватями, вертикализаторами, компьютерными партами. За одним столом в специальном кресле с поддержкой сидит ребенок с планшетом, и педагог водит его пальцем по экрану. В кровати лежит абсолютно неподвижная девочка, перед ней на специальной подставке планшет побольше, девочка следит глазами за движением на экране. Из всех движений ей доступно одно — водить глазами, и, именно используя эту функцию, педагоги строят образовательный процесс.

«Не все дети, которые здесь живут, такими родились, — рассказывает сотрудница центра.— Роды в Израиле редко дают такие тяжелые патологии, у нас хорошая медицина. Но, конечно, врожденные пороки тоже есть — в нашей стране запрещены аборты. Еще здесь живут дети, выжившие, например, после аварий».

У противоположной стены я вижу девочку лет шести, она плотно пристегнута к вертикальной доске (это и есть вертикализатор, который используется в реабилитации для того, чтобы человек видел мир под разными углами, а не только из кровати). Девочка смотрит в окно — из кровати она не смогла бы этого. Ее ногти аккуратно накрашены розовым лаком.

— Это обычный класс, дети тут не спят, а только занимаются, — уточняет Неама Маймон, — а еще это бомбоубежище.

— Разве в бомбоубежище бывает окно? — сомневаюсь я.

— Конечно, — отвечает Клаудия Консон.— Это специальные окна, которые можно задраить, как в подводной лодке, за секунду.

Спрашивать о детских диагнозах здесь бесполезно, вас просто не поймут. Диагноз всего лишь информация для лечащего врача. Для остальных сотрудников центра важны только функциональные возможности ребенка.

В первом отделении живут 140 детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, они маломобильны и не могут себя обслуживать, поэтому здесь требуется особый уход персонала: на одного ребенка — один взрослый.

Всего в деревне ежедневно работают 370 сотрудников. Задача этого проекта — научить детей до 21 года использовать весь свой потенциал. Для ребенка с тяжелыми формами инвалидности обычное расчесывание волос и еда с помощью вилки могут стать настоящим испытанием. Программа реабилитации, включающая интенсивную терапию, специальное образование и сестринскую помощь, помогает детям овладеть такими навыками. После 21 года они переходят в систему долговременного ухода и живут в отдельных хостелах при специальном сопровождении. Психоневрологических интернатов в Израиле нет.

Во втором отделении — дневной реабилитационный клуб, школа и детский сад. Дети могут приезжать сюда на несколько часов или на весь день. В неделю клуб посещает около 200 ребят. В школу ходят 120 учеников, живущих в разных населенных пунктах Южного округа. 100 из них каждый день возвращаются домой, а 20 иногда остаются ночевать. Детей в сопровождении медиков и социальных работников развозят автобусы.

Среди уникальных методик местной школы — мультисенсорная библиотечная программа для детей с тяжелыми нарушениями развития Talking Library, которая дополняет чтение детских книг кукольным театром и коммуникационными досками, так что сказки «оживают». В образовательную программу включена и работа в местном кафе: по вторникам после обеда дети принимают заказы от своих гостей — сотрудников, волонтеров, солдат с ближайшей военной базы — и готовят для них напитки и простые блюда. Специалисты говорят, что на такой работе ребята чувствуют себя хозяевами положения, это повышает их самооценку и желание учиться.

Мы заходим в группу детского сада во время занятия с контактным зоопарком. К детям, сидящим в закрытых стульчиках, подносят кроликов, и педагог помогает ребенку гладить животное. Контактный зоопарк — одно из обязательных условий реабилитации: с помощью животных дети получают эмоциональную разгрузку и учатся не причинять боль. Единственный ребенок, не участвующий в образовательном процессе, — трехлетний мальчик: он, не останавливаясь, ходит по комнате и хнычет. Его никто не усаживает за стол насильно, педагоги пытаются лишь привлечь его внимание разными способами. «Он хочет все время играть в планшет, — говорит один из них.— Но мы должны объяснить ему, что в жизни есть не только компьютер». Один из детей лежит на матрасе на полу — ему трудно двигаться, но воспитатель перекладывает игрушку, и ребенок разворачивается. Это тоже прием лечебной педагогики, объясняют воспитатели: «Если ребенок лежит на полу, и вы положили рядом с ним мяч, он за ним потянется или даже поползет, и это помогает ему развиваться». Увы, когда ребенок лежит все время в кровати, он не сможет поползти за мячом, даже если захочет. Дети, которые не ползают, должны получать стимулы для движения: даже поворот головы важен в реабилитации ребенка, поэтому необходимо класть игрушки по обе стороны от него.

В третьем отделении — стационарный реабилитационный центр на 30 мест для детей, которые могут в течение года проходить здесь лечебный курс. Услугами этого отделения тоже пользуется весь Южный округ.

Во внутреннем дворе нет прямого солнца, и несколько детей, несмотря на жару, раскачиваются на качелях. Рядом с ними молодой педагог. «Вот попросились на прогулку», — объясняет он. Детские желания и реакция на них взрослых — это тоже часть реабилитационного процесса. Смуглая девочка в белом платье бросает качели и подходит к нам. Педагог предлагает ей поздороваться, и девочка кивает. Это Ани, ей шесть лет. Она родилась с весом 500 граммов, в положенное время не могла ходить, сидеть и даже глотать. Шесть лет родители возили ее сюда каждый день в детский сад и на курсы реабилитации. Сейчас Ани любит гулять в жару и качаться на качелях. Впрочем, она такая не одна. Оглядываясь, я замечаю большие карусели и качели для инвалидных колясок.

Сады в пустыне.

Инновационная реабилитационная деревня «Але-Негев Нахалат Эран» — один из четырех проектов благотворительной некоммерческой организации ALEX, которая с 1982 года занимается реабилитацией и инклюзией детей и взрослых с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Все начиналось с родителей, которые 26 лет назад сняли квартиру и наняли специалистов для работы с несколькими детьми — а сегодня в четырех филиалах ALEX ежегодно получают образовательные услуги 750 детей, более 45 тыс. услуг оказывается амбулаторно.

Реабилитационный комплекс в регионе Негев заложили в 2003 году — к этому времени Государство Израиль объявило его национальным проектом и выделило под строительство деревни 25 акров (около 10 гектаров) земли. Земля в стране дорогая, так что самый сложный вопрос был решен. Стоимость проекта — $42 млн, деньги дали государство, благотворительные фонды и филантропы, а контроль над строительством осуществляли управление по вопросам развития Юга и НКО ALEX. На церемонии закладки фундамента в июне 2003-го тогдашний премьер-министр Ариэль Шарон напомнил, что основатель Израиля Давид Бен-Гурион видел в регионе Негев будущее страны — каждый новый проект в этой изнуренной солнцем и ветрами пустыне использует потенциал государства в полную мощь. Я смотрю на розовый маникюр неподвижной девочки в вертикализаторе и понимаю, что он имел в виду.

Неама Маймон рассказывает, что строительство такого центра было неизбежным следствием перемен в законодательстве. В Израиле тогда появился закон, который обязывает обучать детей до 21 года, независимо от их психофизического состояния, желания родных и педагогов. С принятием закона дети больше не могли оставаться дома или в стационаре — необходимо было создать такие центры, где ребята с тяжелыми пороками развития могли получать образовательные и реабилитационные услуги. Несмотря на то что работает эта организация по лицензии Минздрава, каждое профильное ведомство контролирует здесь свою зону ответственности: например, Министерство образования отвечает за работу учителей и воспитателей, Минздрав — за медицинские и реабилитационные услуги, а Министерство социальной опеки — за оказание социальных услуг гражданам, пожелавшим получать их в этом центре.

Услуги в стационарной форме — это не главная задача реабилитационной деревни.

В амбулаторном режиме центр ежегодно оказывает услуги 12 тыс. детей и молодых людей из ближайших районов.

Еще 15 лет назад люди в этом регионе должны были много месяцев ждать очереди на реабилитацию или ездить в далекие медцентры Тель-Авива. Теперь здесь есть собственная клиника, в которой работают врач, диетолог, медсестры — они руководят работой персонала, ухаживающего за детьми в самой деревне, и ведут амбулаторный прием. Главная задача медцентра — оказание первой и неотложной медпомощи, а также профилактическое лечение. Клиника связана с региональной больницей, в которую при необходимости направляет своих пациентов. Здесь же реализуется программа раннего вмешательства — специалисты выявляют способности и возможности младенцев и детей до трех лет с тяжелыми нарушениями развития, составляют для них индивидуальные маршруты и работают с ними, повышая детский потенциал.

Кроме медицинских реабилитационная деревня оказывает и другие амбулаторные услуги жителям региона. Это, в частности, трудотерапия, учебные мастерские, верховая езда и занятия в современном гидротерапевтическом бассейне, обучение подростков с инвалидностью самостоятельному проживанию в квартирах, стоматологическая клиника, адаптированная для людей с ограниченными возможностями.

Гуляя по большой территории деревни, можно совсем забыть о ее географическом положении — здесь нет выжженной пустыни, вдоль тротуаров растут деревья, разбиты цветочные клумбы. «Наши сады, цветущие при температуре +50, — это заслуга взрослых людей с ментальной инвалидностью, — рассказывает Неама.— Они живут отдельно, в хостелах или домах сопровождаемого проживания, а сюда приходят на работу».

За садами открывается каменный амфитеатр, где проходят концерты для посетителей и гостей центра. Неподалеку — здание Центра полной дневной занятости, в котором работает школа профессионального образования, а также трудовые мастерские. Сюда приходят дети, живущие и в самой реабилитационной деревне, и за ее пределами. Занятия начинаются с развития нормативного социального поведения, кроме того, детей учат разбираться в календарных событиях и природных явлениях. По мере взросления ребята осваивают сложные профессиональные программы: работают с шелком, керамикой, перерабатывают бумагу и производят подарочную упаковку. Когда им исполняется 21 год, они переходят в дома сопровождаемого, или, как его еще называют, ассистированного, проживания для взрослых, но сюда могут приезжать в любое время — в мастерские, в бассейн или на концерты: «Потому что это их дом».

В ближайшее время в «Але-Негев» появится жилой комплекс на 48 мест для людей с особыми потребностями, в том числе для людей старше 50 лет. Сейчас они получают услуги в северной и центральной части Израиля, и родственникам не удается навещать их часто — а между тем это их базовое право, которое государство должно удовлетворить. Для властей это серьезный запрос, поэтому они обратились в организацию ALEX с просьбой о строительстве такого комплекса.

Бассейн для детей и солдат.

«Але-Негев» считается передовым центром в Израиле не только потому, что здесь использованы самые современные реабилитационные технологии. Это место называют мостиком между людьми с тяжелыми формами инвалидности и обычным миром, и движение по этому мостику уже давно двустороннее.

Сюда приходят 400 волонтеров — военнослужащие срочной службы, студенты университета, учащиеся школ и даже заключенные.

Они участвуют в разных культурных мероприятиях, прогулках, выездах на природу и к историческим достопримечательностям. Большинство волонтеров приходят в рамках государственных волонтерских программ — школьники и студенты, например, участвуют в таких программах обязательно, но при этом могут выбирать, куда пойти: в дом ассистированного проживания, гериатрический центр или в детскую деревню.

«Мы открыты для всех, и это наш принцип, — говорит Неама Маймон.— Каждый, кто хочет сюда прийти, подает заявку, и мы ее рассматриваем. Волонтеры наши проходят обучение в течение полугода — по четыре часа в неделю». Для того чтобы стать волонтером, не нужно сдавать никаких специальных анализов — все граждане проходят диспансеризацию, и этого достаточно. «Нет, мы не боимся инфекций, — улыбается Неама.— Мы боимся равнодушия. Поэтому нам очень важно, чтобы сюда приходили разные люди и чтобы наши дети видели окружающий мир».

После посещения гидротерапевтического комплекса «Космос» вопросов у меня не остается. Небольшой, в 25 метров, бассейн разделен сеткой на зоны — в каждой занимается инструктор с ребенком. Один из плавающих детей — с аппаратом ИВЛ. Часть бассейна остается пустой — для тех, кто сейчас придет на занятие.

Есть специальный лифт, который спускает человека в инвалидной коляске в воду, а есть подъемный кран, который вынимает человека из коляски и спускает в бассейн, — в воде при поддержке этого устройства человек, не умеющий ходить, передвигается самостоятельно. Инструкторы говорят, что ощущение собственного тела и возможности ходить помогает многим встать на ноги.

Этот бассейн интегративный, поясняют сотрудники: сюда приходят и дети, живущие в реабилитационной деревне, и дети из дома, и взрослые, нуждающиеся в такой терапии. «Мы работаем со всеми больничными кассами, — поясняет сотрудница центра, — и за это нам платят как за социально-реабилитационную услугу». Бассейн посещают и солдаты Министерства обороны — в жарком регионе плавание является обязательной оздоровительной процедурой. «Было время, — продолжает она, — когда Министерство обороны попросило нас выделить отдельные часы для посещения бассейна солдатами, но мы отказались, потому что это противоречит нашему принципу. Наш принцип — люди должны жить вместе. Мы хотим изменить отношение к тем, кто слаб, и включить их в наше общество».

По дороге к автобусу я слышу, как в нашей делегации увиденное называют фантастическим местом, и вижу слезы в глазах одного из наших региональных чиновников. В России дети с тяжелыми нарушениями развития живут в детских домах-интернатах (ДДИ). Это огромные учреждения за высокими заборами, закрытые для общества. В большинстве ДДИ волонтеров нет — их там боятся. Педагогов в отделениях милосердия тоже практически нет — не хватает знаний, опыта и межведомственного взаимодействия. В таких отделениях на 25 детей — всего две санитарки. Они едва успевают всех кормить, переодевать и мыть, выводят на прогулки. В этих помещениях тяжелый запах, дети круглосуточно лежат в кроватях, не развиваются и рано уходят из жизни. Увеличить штат санитарок регионы не могут, потому что на это нет денег. Но по большому счету дело не в деньгах, ведь на приоритетные проекты они в стране есть. Дело в том, что нормализация жизни детей с инвалидностью и их семей приоритетным проектом в РФ пока не стала.

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