С сегодняшнего дня в Елабуге подорожал проезд на общественном транспорте. Теперь цена билета равняется 18 рублям, что на 2 рубля больше действовавшего ранее тарифа. Предупреждение о подорожании проезда вывешено в салонах автобусов.

Информацию о повышении цен на билеты в исполкоме города подтвердили, однако подробно рассказать о ее причинах пообещали в понедельник. Предыдущее подорожание проезда на общественном транспорте в Елабуге состоялось в феврале 2017 года.