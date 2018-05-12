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13:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге подорожал проезд на общественном транспорте

Предыдущее подорожание проезда на общественном транспорте в Елабуге состоялось в феврале 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

С сегодняшнего дня в Елабуге подорожал проезд на общественном транспорте. Теперь цена билета равняется 18 рублям, что на 2 рубля больше действовавшего ранее тарифа. Предупреждение о подорожании проезда вывешено в салонах автобусов.

Информацию о повышении цен на билеты в исполкоме города подтвердили, однако подробно рассказать о ее причинах пообещали в понедельник. Предыдущее подорожание проезда на общественном транспорте в Елабуге состоялось в феврале 2017 года.

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