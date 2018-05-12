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20:43 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи объявлено экстренное предупреждение

По сообщению специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 12 по 15 мая в горах Сочи объявлена лавинная опасность на отметке выше 2500 метров над уровнем моря.

Источник: Вести Сочи

Специалисты рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от выходов в горы в указанный период. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.

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