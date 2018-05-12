В Волгограде началось благоустройство проспекта Ленина

Источник: Пресс-служба администрации Волгограда

Как сообщает пресс-служба администрации города, объект приводится в порядок в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды.

Первым делом специалисты МБУ «Северное» демонтирует старое тротуарное покрытие, после чего на площади 20,5 тысячи квадратных метров уложит новую брусчатку. Далее на территории высадят деревья, установят освещение и малые архитектурные формы.

Как рассказал заместитель директора МБУ «Северное» Илья Багров, для ухода за растениями будет восстановлен поливочный водопровод в зеленых зонах у Центробанка и Дома профсоюзов, в зеленой зоне возле последнего также будет смонтирована система освещения.

В ближайшие дни работы стартуют и на бульварной части ул. Комсомольской. На пешеходной зоне на участке от железнодорожного вокзала до ТРК «Диамант» по обеим сторонам дороги МБУ «Северное» выложит тротуарную плитку на площади свыше девяти тысяч квадратных метров, установит урны и высадит деревья. Проектом также предусмотрено обустройство парковочных карманов на участке от проспекта Ленина до ТРК «Диамант» для удобства водителей, также здесь будут организованы велодорожки. Напротив Центрального банка подрядчик уложит зеленый газон на площади свыше двух тысяч квадратных метров. Комплексное преображение прилегающих территорий позволит создать в центре Волгограда единую рекреационную зону для горожан и гостей, где связующими участками станут проспект Ленина, улица Комсомольская и площадь Центрального банка.

— Пешеходные зоны проспекта Ленина и ул. Комсомольской в соответствии с запросами горожан, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте 2018 года, вошли в число первоочередных городских территорий, которые будут обновлены уже текущем году, — пояснили в мэрии. — Всего же в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Волгограде обновят семь общественных пространств в Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах. Помимо бульварной части проспекта Ленина и ул. Комсомольской будут благоустроены пойма р. Царицы и ее склоны в Центральном районе, пешеходная зона по ул. 50-летия Октября в Красноармейском районе, территория, прилегающая к памятнику «Гаситель» и детский городской парк «Сказка» в Ворошиловском районе. Всего в рамках пятилетней программы благоустроят двадцать парков, улиц и площадей.