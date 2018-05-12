Более трети американцев хотели бы обладать способностью исцелять людей

Источник: Reuters

Респондентам предложили выбрать максимум две суперспособности, которыми они хотели бы обладать, если бы была такая возможность. Как оказалось, большинство (34%) не отказалось бы от наличия дара исцеления людей. Этот вариант занял первое место у опрошенных обоих полов, причем женщины (41%) выбирали его в 1,5 раза чаще, чем мужчины (26%). Для сравнения, такая захватывающая перспектива, как способность летать, выбиралась в два раза реже.

При гендерном делении ситуация сложилась обратная — 20% мечтающих о полетах мужчин и 12% женщин.

В топ-3 желанных суперспособностей также вошел дар исцелять себя и совсем не такая безобидная возможность, как чтение чужих мыслей.

Читайте также Оно так близко Что делает россиян счастливыми?

Мало кого привлекает рентгеновское зрение или суперскорость. 9% респондентов обоих полов вообще не заинтересованы в каких-либо суперспособностях и ничего не могут сказать об этом.

О том, какими суперсилами желают обладать россияне, доподлинно неизвестно. Однако в конце апреля компания Ford провела исследование, которое показало, что две третьих (68%) автолюбителей хотели бы иметь машины со сверхспособностями.