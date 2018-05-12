Более трети американцев хотели бы обладать способностью исцелять людей
Таковы результаты опроса 2,1 тыс. американцев, результаты которого приводит портал статистической информации Statista.
Таковы результаты опроса 2,1 тыс. американцев, результаты которого приводит портал статистической информации Statista.
Респондентам предложили выбрать максимум две суперспособности, которыми они хотели бы обладать, если бы была такая возможность. Как оказалось, большинство (34%) не отказалось бы от наличия дара исцеления людей. Этот вариант занял первое место у опрошенных обоих полов, причем женщины (41%) выбирали его в 1,5 раза чаще, чем мужчины (26%). Для сравнения, такая захватывающая перспектива, как способность летать, выбиралась в два раза реже.
При гендерном делении ситуация сложилась обратная — 20% мечтающих о полетах мужчин и 12% женщин.
Мало кого привлекает рентгеновское зрение или суперскорость. 9% респондентов обоих полов вообще не заинтересованы в
О том, какими суперсилами желают обладать россияне, доподлинно неизвестно. Однако в конце апреля компания Ford провела исследование, которое показало, что две третьих (68%) автолюбителей хотели бы иметь машины со сверхспособностями.
Вероятно, главной проблемой российских водителей остаются пробки и плохие дороги, потому что треть респондентов хотели бы, чтобы машина умела телепортироваться, 13% — летать, а 8% — плавать. 11% хотели бы, чтобы автомобиль мог стать невидимым, чтобы обезопасить его от угонщиков. А 31% автомобиль со сверхспособностями ни к чему, но они не отказались бы, если бы машина могла сварить чашечку кофе.