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13:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Более трети американцев хотели бы обладать способностью исцелять людей

Таковы результаты опроса 2,1 тыс. американцев, результаты которого приводит портал статистической информации Statista.

Источник: Reuters

Респондентам предложили выбрать максимум две суперспособности, которыми они хотели бы обладать, если бы была такая возможность. Как оказалось, большинство (34%) не отказалось бы от наличия дара исцеления людей. Этот вариант занял первое место у опрошенных обоих полов, причем женщины (41%) выбирали его в 1,5 раза чаще, чем мужчины (26%). Для сравнения, такая захватывающая перспектива, как способность летать, выбиралась в два раза реже.

При гендерном делении ситуация сложилась обратная — 20% мечтающих о полетах мужчин и 12% женщин.

В топ-3 желанных суперспособностей также вошел дар исцелять себя и совсем не такая безобидная возможность, как чтение чужих мыслей.
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Мало кого привлекает рентгеновское зрение или суперскорость. 9% респондентов обоих полов вообще не заинтересованы в каких-либо суперспособностях и ничего не могут сказать об этом.

О том, какими суперсилами желают обладать россияне, доподлинно неизвестно. Однако в конце апреля компания Ford провела исследование, которое показало, что две третьих (68%) автолюбителей хотели бы иметь машины со сверхспособностями.

Вероятно, главной проблемой российских водителей остаются пробки и плохие дороги, потому что треть респондентов хотели бы, чтобы машина умела телепортироваться, 13% — летать, а 8% — плавать. 11% хотели бы, чтобы автомобиль мог стать невидимым, чтобы обезопасить его от угонщиков. А 31% автомобиль со сверхспособностями ни к чему, но они не отказались бы, если бы машина могла сварить чашечку кофе.

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