Новосибирцы собрали два КАМАЗа мусора у реки Каменка
В Дзержинском районе прошла экологическая акция, на которую пришло около 70 человек.
В Дзержинском районе прошла экологическая акция, на которую пришло около 70 человек.
Сегодня, 12 мая, прошел субботник «Зачистка в Новосибирске!» организованный благотворительным фондом «Варежка», отделом охраны окружающей среды ДЭЖКХ мэрии Новосибирска и администрации Дзержинского района.
— В акции приняли участие около 70 человек самого разного возраста. Мы убрали берег реки Каменка в районе улицы Адриена Лежена. Причем не просто собрали мусор и перевезли, но еще там же на месте отсортировали его, и все что можно было, отправили на переработку, — рассказала волонтер благотворительно фонда «Варежка» Анна Верниковская. — В итоге собрали приблизительно два КАМАЗа разнообразного мусора. В основном, это был пластик: бутылки, пакеты, другие изделия.
Весь расходный материал участникам акции предоставляли, нужно было только желание прийти. Организаторы планируют повторить субботник в другом районе и сделать это доброй традицией.