Новосибирцы собрали два КАМАЗа мусора у реки Каменка

— В акции приняли участие около 70 человек самого разного возраста. Мы убрали берег реки Каменка в районе улицы Адриена Лежена. Причем не просто собрали мусор и перевезли, но еще там же на месте отсортировали его, и все что можно было, отправили на переработку, — рассказала волонтер благотворительно фонда «Варежка» Анна Верниковская. — В итоге собрали приблизительно два КАМАЗа разнообразного мусора. В основном, это был пластик: бутылки, пакеты, другие изделия.