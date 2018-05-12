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18:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирцы собрали два КАМАЗа мусора у реки Каменка

В Дзержинском районе прошла экологическая акция, на которую пришло около 70 человек.

Сегодня, 12 мая, прошел субботник «Зачистка в Новосибирске!» организованный благотворительным фондом «Варежка», отделом охраны окружающей среды ДЭЖКХ мэрии Новосибирска и администрации Дзержинского района.

— В акции приняли участие около 70 человек самого разного возраста. Мы убрали берег реки Каменка в районе улицы Адриена Лежена. Причем не просто собрали мусор и перевезли, но еще там же на месте отсортировали его, и все что можно было, отправили на переработку, — рассказала волонтер благотворительно фонда «Варежка» Анна Верниковская. — В итоге собрали приблизительно два КАМАЗа разнообразного мусора. В основном, это был пластик: бутылки, пакеты, другие изделия.

Весь расходный материал участникам акции предоставляли, нужно было только желание прийти. Организаторы планируют повторить субботник в другом районе и сделать это доброй традицией.

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