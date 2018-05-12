В Госдуме рассказали, кого накажут по закону об исполнении санкций

Источник: РИА "Новости"

Штраф до 600 тысяч рублей, лишение свободы до 4 лет — таковы санкции по новой статье в УК, рассказал ранее «РГ» источник в Госдуме. Уголовная ответственность, по новому законопроекту, грозит как за совершение действий, так и за бездействие в целях исполнения санкций.

— Например, вы пришли в банк, и вам отказывают в открытии счета на основании того, что вы находитесь в санкционном списке, — привел пример Андрей Исаев. — Простая операционистка не будет нести за это ответственность. Речь в данном случае может идти только о лице, которое имеет право принимать окончательные решения.

Наказать, таким образом, смогут только должностное лицо, издавшее приказ.

По словам Исаева, прецеденты исполнения санкций со стороны компаний, работающих на территории РФ есть. Так, с этим столкнулся один из депутатов Госдумы, находящийся под санкциями: ему объявили о закрытии счета в банке по данной причине. Ситуация в итоге разрешилась в пользу депутата, но нужен законодательный механизм, который не позволит таким историям повторяться.

Есть и другие случаи, когда компании во исполнение санкций пытались расторгнуть договор и не исполнять обязательства, с ним связанные.

— Получается ситуация, при которой российский закон нарушается, чтобы соблюдать закон другой страны, направленный на разрушение экономики России, — резюмировал он.