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13:24 (мск), источник: Российская газета

В Госдуме рассказали, кого накажут по закону об исполнении санкций

Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение 14 мая данного законопроекта — в авторском коллективе он сам, глава Совфеда Валентина Матвиенко, главы фракций, первые вице-спикеры Иван Мельников и Александр Жуков, а также Андрей Исаев.

Источник: РИА "Новости"

Штраф до 600 тысяч рублей, лишение свободы до 4 лет — таковы санкции по новой статье в УК, рассказал ранее «РГ» источник в Госдуме. Уголовная ответственность, по новому законопроекту, грозит как за совершение действий, так и за бездействие в целях исполнения санкций.

— Например, вы пришли в банк, и вам отказывают в открытии счета на основании того, что вы находитесь в санкционном списке, — привел пример Андрей Исаев. — Простая операционистка не будет нести за это ответственность. Речь в данном случае может идти только о лице, которое имеет право принимать окончательные решения.

Наказать, таким образом, смогут только должностное лицо, издавшее приказ.

По словам Исаева, прецеденты исполнения санкций со стороны компаний, работающих на территории РФ есть. Так, с этим столкнулся один из депутатов Госдумы, находящийся под санкциями: ему объявили о закрытии счета в банке по данной причине. Ситуация в итоге разрешилась в пользу депутата, но нужен законодательный механизм, который не позволит таким историям повторяться.

Есть и другие случаи, когда компании во исполнение санкций пытались расторгнуть договор и не исполнять обязательства, с ним связанные.

— Получается ситуация, при которой российский закон нарушается, чтобы соблюдать закон другой страны, направленный на разрушение экономики России, — резюмировал он.

Законопроект, в частности, написан в пользу граждан России, проживающих в Крыму. Например, если им на основании американских санкций отказывают в открытии счетов или выдаче кредитов, требуют вернуть деньги и т. п.

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