Нижегородцы со штангами поднялись по Чкаловской лестнице

Необычная спортивная акция прошла в Нижнем Новгороде днем в субботу, 12 мая 2018 года. Четверо мужчин поднялись вверх по Чкаловской лестнице с многокилограммовыми штангами. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород рассказали участники мероприятия.

— Первый раз мы провели такую акцию еще пять лет назад — тогда мы поднялись по Чкаловской лестнице вдвоем с товарищем, а наши штанги весили по 100 килограммов. А в этом году наш подъем мы решили посвятить 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, грандиозному подвигу наших дедов и прадедов, — поделился тренер одного из нижегородских фитнес-клубов Кирилл Громов.

На этот раз двое из участников акции поднимали штанги весом в 120 килограммов, один — 100 килограммов и еще один — 80 килограммов.