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14:52 (мск), источник: Kapital.kz

В Казахстане откроют более тысячи IT-классов

Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» посетил Кокшетау. Маулен Ашимбаев вместе с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным проверили ход реализации новых партийных проектов, направленных на развитие цифровых технологий, поддержку малого и среднего бизнеса, а также воплощение в жизнь программы «Рухани жаңғыру». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Так, в рамках проекта по повышению цифровой грамотности населения, уже в ближайшие три года при содействии партии «Нұр Отан» в стране будет открыто порядка тысячи бесплатных IT-классов для углубленного изучения программирования и робототехники, где в год планируется обучать до 150 тыс. школьников. В Кокшетау Маулен Ашимбаев посетил школу-гимназию № 3, где появились первые такие классы. По словам директора учебного заведения Айнагуль Балташевой, партийцы выбрали эту школу совсем не случайно. Уже два года гимназисты факультативно занимаются робототехникой, а недавно здесь начались занятия по 3D-моделированию.

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Ещё один новый партийный проект направлен на открытие порядка 20 современных IT-центров по подготовке пула квалифицированных IT-специалистов, где в год планируется обучать порядка 35 тыс. человек. Этот проект «Нұр Отан» реализует совместно с НПП «Атамекен».

В Акмолинской области новых айтишников будут готовить в стенах Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова. Недавно здесь начал работу первый такой центр. Он оснащен 15 компьютерами и интерактивной доской. Слушателей курсов будут обучать самым современным языкам программирования и востребованным цифровым навыкам. Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» особо подчеркнул, что в работе IT-центров акцент будет сделан не на повышение цифровой грамотности, а на подготовку высококвалифицированных программистов, которые могли бы выполнять заказы по всему миру. Он напомнил, что емкость рынка цифровых услуг составляет примерно 3,5 трлн долларов и наши стартеры и айтишники после прохождения обучения также смогли бы принять участие в их реализации.

На встрече с представителями бизнеса Маулен Ашимбаев рассказал ещё об одном новом партийном проекте, направленном на поддержку предпринимательства. Партия «Нұр Отан» совместно с Министерством информации и коммуникаций, НПП «Атамекен», а также местными исполнительными органами предлагает создать Единый геоинформационный онлайн-сервис, на котором будет размещена открытая информация о всех земельных участках, доступных для коммерческих целей. В Кокшетау Первому заместителю Председателя партии «Нұр Отан» презентовали проект интерактивной карты региона с размещением Генерального плана, точек доступа к инженерной инфраструктуре и энергетическим мощностям, а также свободных земельных участков.

Предприниматели региона уверены, что использование данной карты позволит значительно сократить коррупционные риски, а также сэкономить время при расширении или перепрофилировании своего бизнеса. Планируется, что на портале будут размещаться единые требования к внешнему оформлению магазинов, бутиков, киосков и иных объектов, что приведет к значительному улучшению архитектурного облика населенных пунктов.

«В Акмолинской области очень активно приступили к реализации партийных проектов и уже есть первые результаты. Мы уверены, что и дальше будут открываться новые IT-классы, повышаться уровень преподавания в IT-центрах. Стоит напомнить, что создаваемые в рамках партийных инициатив IT-центры направлены на подготовку квалифицированных программистов. Мировой опыт показывает, что для обучения профессионалов в IT-сфере не нужно обучать их 4 года на бакалавриате, достаточно организовать кратковременные курсы, а уже необходимые в работе навыки они в дальнейшем будут отрабатывать на практике. Сейчас регион показывает хорошую динамику по всем направлениям партийных инициатив и можно с уверенностью сказать, что Акмолинская область стала одним из лидеров в стране по этому направлению», — отметил Маулен Ашимбаев.

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