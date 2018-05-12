Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко появился в его родовой усадьбе
Памятник высотой в 2,2 метра изготовили из бронзы за счет народных денег — более 700 человек сделали пожертвования.
Памятник высотой в 2,2 метра изготовили из бронзы за счет народных денег — более 700 человек сделали пожертвования.
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко открыли в субботу на его родине — в урочище Меречевщина Ивацевичского района, сообщили в местном райисполкоме. Памятник военному и политическому деятелю, которого почитают многие белорусы, в 2,2 метра высотой был изготовлен из бронзы и установлен на территории мемориального
Родовая усадьба Костюшко была разрушена во время Великой Отечественной войны. Усадьбу восстановили, и в 2004 году открыли там музей. Дом построили на фундаменте XVIII века по рисункам XIX века. Тадеуш Костюшко — военный и политический деятель Речи Посполитой и США. Он возглавлял польское восстание 1794 года, был участником войны за независимость США. Памятники в его честь установлены в разных странах мира: в Польше, в США в Швейцарии, а теперь и в Беларуси. Кроме того, именем Костюшко названы улицы, площади и парки в разных городах, самая высокая гора в Австралии, остров на Аляске, округ в США и Краковский Политехнический Университет.