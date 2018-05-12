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15:05 (мск), источник: Sputnik.by

Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко появился в его родовой усадьбе

Памятник высотой в 2,2 метра изготовили из бронзы за счет народных денег — более 700 человек сделали пожертвования.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Первый в Беларуси памятник Тадеушу Костюшко открыли в субботу на его родине — в урочище Меречевщина Ивацевичского района, сообщили в местном райисполкоме. Памятник военному и политическому деятелю, которого почитают многие белорусы, в 2,2 метра высотой был изготовлен из бронзы и установлен на территории мемориального музея-усадьбы Тадеуша Костюшко. Монумент установлен за народные деньги: более 700 человек сделали пожертвования, чтобы осуществить идею его открытия. Памятник представляет собой композицию, в которой Костюшко смотрит вдаль, в одной руке у него сабля, а в другой — прижатая к груди шляпа.

Родовая усадьба Костюшко была разрушена во время Великой Отечественной войны. Усадьбу восстановили, и в 2004 году открыли там музей. Дом построили на фундаменте XVIII века по рисункам XIX века. Тадеуш Костюшко — военный и политический деятель Речи Посполитой и США. Он возглавлял польское восстание 1794 года, был участником войны за независимость США. Памятники в его честь установлены в разных странах мира: в Польше, в США в Швейцарии, а теперь и в Беларуси. Кроме того, именем Костюшко названы улицы, площади и парки в разных городах, самая высокая гора в Австралии, остров на Аляске, округ в США и Краковский Политехнический Университет.

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