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16:20 (мск), источник: РИА Крым

Прокуратура Севастополя в апелляции добивается закрытия ТРЦ «Муссон»

Прокуратура Севастополя в апелляционной инстанции добивается прекращения эксплуатации торгово-развлекательного комплекса «Муссон», в работе которого сотрудники надзорного ведомства и МЧС выявили существенные нарушения требований противопожарного и градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, проверки ТРК «Муссон» прошли в марте-апреле этого года. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура подала в Гагаринский районный суд Севастополя три иска о запрете эксплуатации торгово-развлекательного комплекса до устранения выявленных нарушений. При подаче исков также были заявлены ходатайства ос требованием приостановить деятельность помещений «Муссона».

Гагаринский райсуд отказал в удовлетворении этих ходатайств. Не согласившись с решениями суда, прокуратура города подала жалобы, которые находятся на рассмотрении суда апелляционной инстанции.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО «Муссон» и его гендиректора прокуратура возбудила дела об административном правонарушении.

Также Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя оштрафовало ТРЦ и его руководителя на общую сумму 82 тысячи рублей.

По результатам рассмотрения возбужденных дел об административных правонарушениях ГУ МЧС России по Севастополю крупнейшему севастопольскому ТРЦ и его должностным лицам назначены штрафы на сумму 156 тысяч рублей.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки органами Следственного управления Следкома России по Севастополю в отношении должностных лиц ПАО «Муссон» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уголовное дело также возбуждено по факту совершения должностными лицами Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Севастополю и Главного управления МЧС России по Севастополю преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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