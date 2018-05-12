Прокуратура Севастополя в апелляции добивается закрытия ТРЦ «Муссон»

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, проверки ТРК «Муссон» прошли в марте-апреле этого года. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура подала в Гагаринский районный суд Севастополя три иска о запрете эксплуатации торгово-развлекательного комплекса до устранения выявленных нарушений. При подаче исков также были заявлены ходатайства ос требованием приостановить деятельность помещений «Муссона».

Гагаринский райсуд отказал в удовлетворении этих ходатайств. Не согласившись с решениями суда, прокуратура города подала жалобы, которые находятся на рассмотрении суда апелляционной инстанции.

По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО «Муссон» и его гендиректора прокуратура возбудила дела об административном правонарушении.

Также Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя оштрафовало ТРЦ и его руководителя на общую сумму 82 тысячи рублей.

По результатам рассмотрения возбужденных дел об административных правонарушениях ГУ МЧС России по Севастополю крупнейшему севастопольскому ТРЦ и его должностным лицам назначены штрафы на сумму 156 тысяч рублей.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки органами Следственного управления Следкома России по Севастополю в отношении должностных лиц ПАО «Муссон» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).