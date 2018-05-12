Прокуратура Севастополя в апелляции добивается закрытия ТРЦ «Муссон»
Прокуратура Севастополя в апелляционной инстанции добивается прекращения эксплуатации
Прокуратура Севастополя в апелляционной инстанции добивается прекращения эксплуатации
Как уточнили в ведомстве, проверки ТРК «Муссон» прошли в
Гагаринский райсуд отказал в удовлетворении этих ходатайств. Не согласившись с решениями суда, прокуратура города подала жалобы, которые находятся на рассмотрении суда апелляционной инстанции.
Также Управление государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя оштрафовало ТРЦ и его руководителя на общую сумму 82 тысячи рублей.
По результатам рассмотрения возбужденных дел об административных правонарушениях ГУ МЧС России по Севастополю крупнейшему севастопольскому ТРЦ и его должностным лицам назначены штрафы на сумму 156 тысяч рублей.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки органами Следственного управления Следкома России по Севастополю в отношении должностных лиц ПАО «Муссон» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Уголовное дело также возбуждено по факту совершения должностными лицами Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Севастополю и Главного управления МЧС России по Севастополю преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).