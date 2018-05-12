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15:08 (мск), источник: Tengrinews

Экспедиция QazaqGeography «Арал-2018» прибыла в Узбекистан

Экспедиционная команда Казахстанского национального географического общества QazaqGeography «Арал-2018», проехавшая по территории Казахстана 1750 километров, сегодня пересекла границу с Узбекистаном, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Научно-познавательная экспедиция, целью которой является изучение гидробиологического состояние Северного и Южного Арала, сделала остановку в Ташкенте, откуда направится в Самарканд и Бухару. Далее в Хиве участники экспедиции встретятся с научной командой.

Специалистов в экспедиции сопровождают журналисты и фотографы порталов Tengrinews.kz и Massaget.kz. Сообщается, что по результатам научных проб будут собраны данные о биоразнообразии планктонных сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды, что позволит выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала. Кроме того, экспедиция преследует цели составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото- и видеоматериалы.

Казахстанское национальное географическое общество QazaqGeography работает в пяти направлениях: география, климат; окружающая среда, природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия, краеведение; историко-культурное наследие, этнография. В настоящее время открыто 11 представительств в РК.

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