Экспедиция QazaqGeography «Арал-2018» прибыла в Узбекистан

Научно-познавательная экспедиция, целью которой является изучение гидробиологического состояние Северного и Южного Арала, сделала остановку в Ташкенте, откуда направится в Самарканд и Бухару. Далее в Хиве участники экспедиции встретятся с научной командой.

Специалистов в экспедиции сопровождают журналисты и фотографы порталов Tengrinews.kz и Massaget.kz. Сообщается, что по результатам научных проб будут собраны данные о биоразнообразии планктонных сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды, что позволит выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала. Кроме того, экспедиция преследует цели составить карту туристических маршрутов по Аральскому региону, а также собрать уникальные фото- и видеоматериалы.