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15:11 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало «корональную дыру» на Солнце

NASA опубликовало ролик, на котором показана солнечная активность. Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. NASA опубликовало ролик, на котором показана солнечная активность. Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая.

Видео снято с использованием глубокого ультрафиолетового диапазона, благодаря чему стала видна обширная «корональная дыра» в солнечном диске.

Под «корональной дырой» понимается более темная область солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Пониженная яркость «корональных дыр» связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство.

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