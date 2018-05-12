NASA показало «корональную дыру» на Солнце

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. NASA опубликовало ролик, на котором показана солнечная активность. Запись была сделана спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в начале мая.

Видео снято с использованием глубокого ультрафиолетового диапазона, благодаря чему стала видна обширная «корональная дыра» в солнечном диске.

Под «корональной дырой» понимается более темная область солнечной короны с повышенной скоростью солнечного ветра. Пониженная яркость «корональных дыр» связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство.