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20:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Кубани и на Дону объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Жителей и гостей Краснодарского края и Ростовской области предупредили о чрезвычайной опасности возникновения пожаров.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на северо-западе, с 13 по 15 мая на юго-востоке и в центральной части Приазовья Ростовской области, а 14 и 15 мая — в северной половине Кубани и на северо-востоке и в южных районах Дона сохраняется пожароопасность пятого класса.

В этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, возгорания камыша, передает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.

Кроме того, с 12 по 15 мая в горах Краснодарского края и Чечни на отметках выше 2500 метров над уровнем моря будет лавиноопасно. Возможно повреждение зданий, линий связи и электропередач, затруднения в работе транспорта и перекрытие дорог.

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