На Кубани и на Дону объявили экстренное предупреждение по пожароопасности
Жителей и гостей Краснодарского края и Ростовской области предупредили о чрезвычайной опасности возникновения пожаров.
Жителей и гостей Краснодарского края и Ростовской области предупредили о чрезвычайной опасности возникновения пожаров.
По данным
В этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, возгорания камыша, передает
Кроме того, с 12 по 15 мая в горах Краснодарского края и Чечни на отметках выше 2500 метров над уровнем моря будет лавиноопасно. Возможно повреждение зданий, линий связи и электропередач, затруднения в работе транспорта и перекрытие дорог.