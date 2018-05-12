На Кубани и на Дону объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на северо-западе, с 13 по 15 мая на юго-востоке и в центральной части Приазовья Ростовской области, а 14 и 15 мая — в северной половине Кубани и на северо-востоке и в южных районах Дона сохраняется пожароопасность пятого класса.

В этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, возгорания камыша, передает пресс-служба Южного регионального центра МЧС России.