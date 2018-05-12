Километровые пробки: в Севастополе закрыли на ремонт размытую дождями дорогу

Улица Котовского — одна из важнейших магистралей Севастополя, которая соединяет Корабельную сторону с проспектом генерала Острякова. Эта дорога берет на себя значительный поток транспорта крупных городских районов: с одной стороны — Инкермана, улиц Жидилова и Горпищенко, проспекта Победы и Северной стороны, с другой — улиц Острякова, Хрусталева, Шабалина, проспекта Октябрьской революции, района Камышей. Последние годы состояние магистрали постоянно ухудшалось — плитка, которая была установлена во времена Украины, стала выпадать, на полотне образовывались глубокие ямы.

В ночь с 8 на 9 мая из-за обильного дождя на спуске Котовского произошло повреждение дорожного полотна — значительную часть плитки просто размыло.

«В настоящее время работает межведомственная комиссия, которая определит наилучший вариант ремонта. Во избежание аварийных ситуаций на время проведения работ по восстановлению дорожного покрытия спуск будет закрыт минимум на два месяца», — пояснил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Севастопольские водители ежедневно выкладывают в сеть фото серьезных пробок из-за закрытия улицы. Некоторые возмущены вялотекущим ремонтом, кто-то предлагает варианты объезда этого участка.

«Чего медлят с работами ремонтными!!! Город в пробках начал погибать!!!» — возмущается автолюбитель из Севастополя.

«Ремонт прям кипит… Такими темпами они его как раз к концу лета и закончат», — пишет еще один из местных жителей.

«А самое интересное начнется в жару, когда приедут отдыхающие, плюс к этому кто-то перегреется и встанет. Можно будет прям там парковать авто и идти пешком домой», — написал один из пользователей ВКонтакте.