В московском метро тестируют информационные экраны

Источник: РИА "Новости"

На экранах в поездах будут транслировать сведения об изменениях в работе общественного транспорта, информацию о пересадках на наземный транспорт с указанием маршрутов и предупреждения о нештатных ситуациях. Об этом сообщается на сайте столичного метро.

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«Система уже сегодня позволяет выводить данные на экраны адресно — по линиям. Конечная цель — выводить индивидуальную информацию для пассажиров, находящихся в каждом отдельном поезде», — говорится в сообщении. Сначала трансляция будет работать без звука. Позже появится возможность посмотреть трансляцию со звуком с помощью мобильного приложения.