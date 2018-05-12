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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В московском метро тестируют информационные экраны

Московское метро в тестовом режиме запустило новую систему информирования пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

На экранах в поездах будут транслировать сведения об изменениях в работе общественного транспорта, информацию о пересадках на наземный транспорт с указанием маршрутов и предупреждения о нештатных ситуациях. Об этом сообщается на сайте столичного метро.

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«Система уже сегодня позволяет выводить данные на экраны адресно — по линиям. Конечная цель — выводить индивидуальную информацию для пассажиров, находящихся в каждом отдельном поезде», — говорится в сообщении. Сначала трансляция будет работать без звука. Позже появится возможность посмотреть трансляцию со звуком с помощью мобильного приложения.

Сейчас уже установлено больше 5 тыс. экранов в почти 1500 вагонах. Поезда оснащены экранами на Таганско-Краснопресененской, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Каховской, Калининской и Солнцевской, Бутовской и Люблинско-Дмитровской линиях.

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