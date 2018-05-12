В московском метро тестируют информационные экраны
Московское метро в тестовом режиме запустило новую систему информирования пассажиров.
Московское метро в тестовом режиме запустило новую систему информирования пассажиров.
На экранах в поездах будут транслировать сведения об изменениях в работе общественного транспорта, информацию о пересадках на наземный транспорт с указанием маршрутов и предупреждения о нештатных ситуациях. Об этом сообщается на сайте столичного метро.
«Система уже сегодня позволяет выводить данные на экраны адресно — по линиям. Конечная цель — выводить индивидуальную информацию для пассажиров, находящихся в каждом отдельном поезде», — говорится в сообщении. Сначала трансляция будет работать без звука. Позже появится возможность посмотреть трансляцию со звуком с помощью мобильного приложения.
Сейчас уже установлено больше 5 тыс. экранов в почти 1500 вагонах. Поезда оснащены экранами на