Бронзовая призерка Олимпиады-2018 Анастасия Седова вышла замуж за лыжника Александра Кулешова

Напомним, 23-летняя лыжница Анастасия Седова в феврале 2018 года дебютировала на Олимпийских Играх в Пхенчхане и завоевала бронзовую медаль в эстафете. А когда спортсменка вернулась домой, ее ожидал приятный сюрприз: ее молодой человек, также известный лыжник Александр Кулешов, сделал Насте предложение руки и сердца прямо в аэропорту Шереметьево. Растроганная девушка сразу ответила Александру согласием.