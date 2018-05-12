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19:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Бронзовая призерка Олимпиады-2018 Анастасия Седова вышла замуж за лыжника Александра Кулешова

Молодой человек сделал возлюбленной предложение прямо в аэропорту, как только та вернулась из Пхенчхана.

Нижегородская лыжница, олимпийская призерка Анастасия Седова вышла замуж за лыжника Александра Кулешова.

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Напомним, 23-летняя лыжница Анастасия Седова в феврале 2018 года дебютировала на Олимпийских Играх в Пхенчхане и завоевала бронзовую медаль в эстафете. А когда спортсменка вернулась домой, ее ожидал приятный сюрприз: ее молодой человек, также известный лыжник Александр Кулешов, сделал Насте предложение руки и сердца прямо в аэропорту Шереметьево. Растроганная девушка сразу ответила Александру согласием.

И вот теперь Анастасия стала законной супругой ее возлюбленного — в пятницу, 11 мая 2018 года, пара сыграла свадьбу. Церемония прошла в городе Сарове Нижегородской области — на родине Анастасии Седовой.

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