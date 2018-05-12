Бронзовая призерка Олимпиады-2018 Анастасия Седова вышла замуж за лыжника Александра Кулешова
Молодой человек сделал возлюбленной предложение прямо в аэропорту, как только та вернулась из Пхенчхана.
Молодой человек сделал возлюбленной предложение прямо в аэропорту, как только та вернулась из Пхенчхана.
Нижегородская лыжница, олимпийская призерка Анастасия Седова вышла замуж за лыжника Александра Кулешова.
Напомним, 23-летняя лыжница Анастасия Седова в феврале 2018 года дебютировала на Олимпийских Играх в Пхенчхане и завоевала бронзовую медаль в эстафете. А когда спортсменка вернулась домой, ее ожидал приятный сюрприз: ее молодой человек, также известный лыжник Александр Кулешов, сделал Насте предложение руки и сердца прямо в аэропорту Шереметьево. Растроганная девушка сразу ответила Александру согласием.
И вот теперь Анастасия стала законной супругой ее возлюбленного — в пятницу, 11 мая 2018 года, пара сыграла свадьбу. Церемония прошла в городе Сарове Нижегородской области — на родине Анастасии Седовой.