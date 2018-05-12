Стали известны подробности смерти актера фильма «Закрытая школа»
Стали известны подробности смерти 32-летнего актера Юрия Киндрата, который скончался в Москве 9 мая.
Стали известны подробности смерти 32-летнего актера Юрия Киндрата, который скончался в Москве 9 мая.
Стали известны подробности смерти 32-летнего актера Юрия Киндрата, который скончался в Москве 9 мая. Его родственница рассказала, что артист болел двусторонней пневмонией.
По ее словам, врачи не смогли оказать мужчине квалифицированную помощь. Несмотря на проведенные исследования, медики так и не смогли понять, что именно происходит с актером.
«Мой зять госпитализирован с двусторонней пневмонией, КТ (компьютерная томография — iz. ru) показала системную деформацию легких, врачи в 51-ой больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются, плюс до третьего числа лечащие врачи на выходных», — приводит слова родственницы Киндрата «Федеральное агентство новостей».
За несколько дней до кончины актер опубликовал в Instagram фото коридора больницы с каталкой.
Актер сериалов «Гостиница «Россия», «Закрытая школа», «Спящие-2» Юрий Киндрат умер 9 мая. Его похоронят в Подмосковье на Перепечинском кладбище. Церемония прощания пройдет 12 мая.