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16:32 (мск), источник: Известия

Стали известны подробности смерти актера фильма «Закрытая школа»

Стали известны подробности смерти 32-летнего актера Юрия Киндрата, который скончался в Москве 9 мая.

Стали известны подробности смерти 32-летнего актера Юрия Киндрата, который скончался в Москве 9 мая. Его родственница рассказала, что артист болел двусторонней пневмонией.

По ее словам, врачи не смогли оказать мужчине квалифицированную помощь. Несмотря на проведенные исследования, медики так и не смогли понять, что именно происходит с актером.

«Мой зять госпитализирован с двусторонней пневмонией, КТ (компьютерная томография — iz. ru) показала системную деформацию легких, врачи в 51-ой больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются, плюс до третьего числа лечащие врачи на выходных», — приводит слова родственницы Киндрата «Федеральное агентство новостей».

За несколько дней до кончины актер опубликовал в Instagram фото коридора больницы с каталкой.

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Актер сериалов «Гостиница «Россия», «Закрытая школа», «Спящие-2» Юрий Киндрат умер 9 мая. Его похоронят в Подмосковье на Перепечинском кладбище. Церемония прощания пройдет 12 мая.

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