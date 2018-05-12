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16:53 (мск), источник: Zakon.kz

ТРЦ и базары в Алматы стали безопаснее

Департамент по ЧС продолжает проверки.

Источник: Zakon.kz

В ряде ТРЦ и базаров Алматы устранили нарушения правил пожарной безопасности после проверок ДЧС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

По результатам контрольных проверок на 11 мая текущего года нарушения правил пожарной безопасности устранены на следующих объектах:

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1. ТРЦ «Мега парк», пр. Сейфуллина, 438;.

2. ТРК «Спутник» мкр. Мамыр-1, д. 8 «А».

3. ТЦ «Елдаулет» мкр. Жетысу-1, д. 40;.

4. ТД Галерея, ул. Тимирязева 42;.

5. ТЦ «АДК» ул. Сатпаева 90/2 Б;.

6. ТД «Баумаркет», г. Алматы, ул. Толе би, 189 «А»;.

7. ТД «Нур» мкр. Аксай-4, д. 70 «Б»;.

8. Супермаркет «Ак-жол» ул. Акан серы, 17;.

9. Рынок «Саудакент» пр. Райымбека, 237 «А»;.

10. Рынок «Кунгей и К» ул. Молдагалиева, 2;.

11. Рынок «Алматы-1» ул. Шолохова, 1;.

12. Рынок «Семиречье» Кульджинский тракт уг. ул. Рыскулова;.

13. Рынок «Алатау-2» ул. Северное кольцо, 8. ;.

14. Рынок «Болашак» ул. Северное кольцо, 12. ;.

15. Рынок «Тастак» ул. Толе би, 266;.

16. Рынок «Алтай» ул Наманганская 51.

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