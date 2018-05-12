ТРЦ и базары в Алматы стали безопаснее
Департамент по ЧС продолжает проверки.
Департамент по ЧС продолжает проверки.
В ряде ТРЦ и базаров Алматы устранили нарушения правил пожарной безопасности после проверок ДЧС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
По результатам контрольных проверок на 11 мая текущего года нарушения правил пожарной безопасности устранены на следующих объектах:
1. ТРЦ «Мега парк», пр. Сейфуллина, 438;.
2. ТРК «Спутник» мкр. Мамыр-1, д. 8 «А».
3. ТЦ «Елдаулет» мкр. Жетысу-1, д. 40;.
4. ТД Галерея, ул. Тимирязева 42;.
5. ТЦ «АДК» ул. Сатпаева 90/2 Б;.
6. ТД «Баумаркет», г. Алматы, ул. Толе би, 189 «А»;.
7. ТД «Нур» мкр. Аксай-4, д. 70 «Б»;.
8. Супермаркет «Ак-жол» ул. Акан серы, 17;.
9. Рынок «Саудакент» пр. Райымбека, 237 «А»;.
10. Рынок «Кунгей и К» ул. Молдагалиева, 2;.
11. Рынок «Алматы-1» ул. Шолохова, 1;.
12. Рынок «Семиречье» Кульджинский тракт уг. ул. Рыскулова;.
13. Рынок «Алатау-2» ул. Северное кольцо, 8. ;.
14. Рынок «Болашак» ул. Северное кольцо, 12. ;.
15. Рынок «Тастак» ул. Толе би, 266;.
16. Рынок «Алтай» ул Наманганская 51.