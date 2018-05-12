Ученые из Севастополя получили 200 млн рублей разработку робота-водолаза

Средства получены по федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы».



«Наш робот должен заменить рискованный труд водолаза, у него будут манипуляторы — конструкции, похожие на руки человека, комплекс будет управляться оператором, оснащенным соответствующим костюмом, робот будет копировать движения его рук», — прокомментировал будущую разработку Алексей Кабанов, заведующий кафедрой «Информатика и управление в технических системах», которая в течение трех лет будет заниматься созданием робота-водолаза.