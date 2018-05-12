Жители Волоколамска вновь вышли на митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово»

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в ходе митинга несколько сотен протестующих призвали закрыть полигон «Ядрово», а также не допустить завоз мусора в район деревни Щелканово Рузского района Московской области. Также прозвучали требования привлечь к ответственности виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей города.

Мероприятие прошло в спокойной обстановке.

«К сожалению, из районной или областной администрации снова никто не посетил наш митинг», — отметил представитель активистов.

Он добавил, что 26 мая пройдут следующие митинги, на этот раз по всему Подмосковью, против мусорных полигонов, действующих на территории области.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.