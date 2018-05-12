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17:27 (мск), источник: Интерфакс

Жители Волоколамска вновь вышли на митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово»

ВМосква. 12 мая. INTERFAX.RU — Очередной митинг за закрытие мусорного полигона «Ядрово» прошел в субботу в подмосковном Волоколамске, сообщил «Интерфаксу» представитель активистов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в ходе митинга несколько сотен протестующих призвали закрыть полигон «Ядрово», а также не допустить завоз мусора в район деревни Щелканово Рузского района Московской области. Также прозвучали требования привлечь к ответственности виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей города.

Мероприятие прошло в спокойной обстановке.

«К сожалению, из районной или областной администрации снова никто не посетил наш митинг», — отметил представитель активистов.

Он добавил, что 26 мая пройдут следующие митинги, на этот раз по всему Подмосковью, против мусорных полигонов, действующих на территории области.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.

14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

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