Жители Волоколамска вновь вышли на митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово»

По его словам, в ходе митинга несколько сотен протестующих призвали закрыть полигон «Ядрово», а также не допустить завоз мусора в район деревни Щелканово Рузского района Московской области. Также прозвучали требования привлечь к ответственности виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей города.
Мероприятие прошло в спокойной обстановке.
«К сожалению, из районной или областной администрации снова никто не посетил наш митинг», — отметил представитель активистов.
Он добавил, что 26 мая пройдут следующие митинги, на этот раз по всему Подмосковью, против мусорных полигонов, действующих на территории области.
Ситуация в Волоколамске обострилась в марте 2018 года после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово». К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось множество детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон.
14 апреля «виновный» в выбросах свалочного газа старый участок полигона («первая карта») перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на «вторую карту» (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.