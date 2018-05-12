В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу
В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу. В торжественной церемонии открытия принял участие бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса.
В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу. В торжественной церемонии открытия принял участие бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса.
— Все выглядит фантастически — прекрасная погода, пришло много народа, и я, конечно, получаю удовольствие снова быть в России. Никогда не скрывал, что это моя вторая страна после любимой Хорватии, и я рад сегодня прийти на этот праздник. Я благодарен ФИФА за то, что они позвали меня участвовать в этом футбольном празднике в качестве амбассадора, — сказал Плетикоса, сообщает ТАСС.
Плетикоса также добавил, что еще вернется в Нижний Новгород во время первенства. Дело в том, что 21 июня сборная Хорватии сыграет здесь с командой Аргентины.
— Сегодня первый раз погулял по городу, здесь прекрасный Кремль, а сам Нижний Новгород, можно сказать, готов к чемпионату мира, за что спасибо организаторам. Наши болельщики будут чувствовать себя здесь хорошо и безопасно, получат удовольствие и от самого города, — поделился своим мнением бывший голкипер.
По словам и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, приволжская столица с нетерпением ждет начала ЧМ.
— Мы уже много лет всей страной готовимся к этому турниру, а теперь до него осталось только 32 дня. Нижний Новгород провел масштабную программу подготовки, появился
Парк футбола будет работать с 12.00 до 20.00 12 и 13 мая на площади Минина и Пожарского. Его посетители смогут поучаствовать в спортивных
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года на 12 стадионах в 11 городах.
В Нижнем Новгороде спортсмены сыграют четыре матча группового этапа и два —
18 июня состоится матч между сборными Швеции и Южной Кореи, 21 июня — между Аргентиной и Хорватией, 24 июня — между Англией и Панамой, 27 июня сыграют сборные