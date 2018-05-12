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19:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу

В Нижнем Новгороде открыли парк чемпионата мира по футболу. В торжественной церемонии открытия принял участие бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса.

— Все выглядит фантастически — прекрасная погода, пришло много народа, и я, конечно, получаю удовольствие снова быть в России. Никогда не скрывал, что это моя вторая страна после любимой Хорватии, и я рад сегодня прийти на этот праздник. Я благодарен ФИФА за то, что они позвали меня участвовать в этом футбольном празднике в качестве амбассадора, — сказал Плетикоса, сообщает ТАСС.

Плетикоса также добавил, что еще вернется в Нижний Новгород во время первенства. Дело в том, что 21 июня сборная Хорватии сыграет здесь с командой Аргентины.

— Сегодня первый раз погулял по городу, здесь прекрасный Кремль, а сам Нижний Новгород, можно сказать, готов к чемпионату мира, за что спасибо организаторам. Наши болельщики будут чувствовать себя здесь хорошо и безопасно, получат удовольствие и от самого города, — поделился своим мнением бывший голкипер.

По словам и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, приволжская столица с нетерпением ждет начала ЧМ.

— Мы уже много лет всей страной готовимся к этому турниру, а теперь до него осталось только 32 дня. Нижний Новгород провел масштабную программу подготовки, появился красавец-стадион на месте слияния Волги и Оки, который на последних эпических битвах нашего «Олимпийца» в Футбольной национальной лиге собрал десятки тысяч болельщиков. Все это — его величество футбол, и сегодняшнее открытие Парка футбола, который долгое время путешествует по регионам и приехал в Нижний Новгород, — настоящий праздник футбола, — сказал Сватковский.

Парк футбола будет работать с 12.00 до 20.00 12 и 13 мая на площади Минина и Пожарского. Его посетители смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах, играх, взять автографы у звезд мирового и российского футбола, сфотографироваться с ними и с талисманом чемпионата — волком Забивакой.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года на 12 стадионах в 11 городах.

В Нижнем Новгороде спортсмены сыграют четыре матча группового этапа и два — плей-офф.

18 июня состоится матч между сборными Швеции и Южной Кореи, 21 июня — между Аргентиной и Хорватией, 24 июня — между Англией и Панамой, 27 июня сыграют сборные Коста-Рики и Швейцарии. 1/8 финала пройдет 1 июля, а 6 июля здесь пройдет четвертьфинальная встреча.

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