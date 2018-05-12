В Уфе построят новую школу на тысячу мест
Строительство запланировано в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана».
Строительство запланировано в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана».
В Демском районе Уфы, в новом микрорайоне «Яркий» в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана» запланировано строительство школы, рассчитанной на тысячу учебных мест. Как сообщили в районной администрации, площадь учебного заведения составит более 22 тысяч квадратных метров, а кроме стандартных классов в школе будет несколько спортивных залов, актовый зал и отдельный блок начальных классов.
— В проект школы внедрены инновационные направления: интерактивный образовательный комплекс, с набором современного оборудования и программ обучения, электронных библиотек, — рассказали в администрации района. — Также предусмотрены два компьютерных класса.
На сегодняшний день уже начались работы по подготовке строительной площадки: обустраиваются подъездные пути и снят верхний слой почвы.