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20:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе построят новую школу на тысячу мест

Строительство запланировано в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана».

Источник: РИА "Новости"

В Демском районе Уфы, в новом микрорайоне «Яркий» в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Башкортостана» запланировано строительство школы, рассчитанной на тысячу учебных мест. Как сообщили в районной администрации, площадь учебного заведения составит более 22 тысяч квадратных метров, а кроме стандартных классов в школе будет несколько спортивных залов, актовый зал и отдельный блок начальных классов.

— В проект школы внедрены инновационные направления: интерактивный образовательный комплекс, с набором современного оборудования и программ обучения, электронных библиотек, — рассказали в администрации района. — Также предусмотрены два компьютерных класса.

На сегодняшний день уже начались работы по подготовке строительной площадки: обустраиваются подъездные пути и снят верхний слой почвы.

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