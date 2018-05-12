Погода на 13 мая: дожди пройдут почти по всему Казахстану
Лишь в западной части страны будет погода без осадков. Местами ожидаются ночные заморозки, грозы, усиление ветра, шквал, туман, возможен град.
Лишь в западной части страны будет погода без осадков. Местами ожидаются ночные заморозки, грозы, усиление ветра, шквал, туман, возможен град.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 мая, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура ночью 5−7 градусов тепла, днём 8−10 тепла.
В Алматы пасмурно, днём дождь. Температура ночью 19−21 градус тепла, днём 21−23 тепла.
В Акмолинской области 13 мая переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 5−10 тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днём 16−21 тепла.
В Алматинской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Температура ночью 12−17 градусов тепла, днём 21−26 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 12−17 градусов тепла, днём 25−30 тепла.
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В Жамбылской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20, порывы до 23 м/с, возможен град. Температура ночью 13−18 градусов тепла, днём 22−27 тепла.
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На территории Карагандинской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 8−13 тепла.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 8−13 тепла.
В Кызылординской области переменная облачность, ночью дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла, днём 23−28 тепла.
На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16 градусов тепла, днём 23−28 тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, днём дождь, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днём 7−12 тепла.
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