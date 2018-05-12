Погода на 13 мая: дожди пройдут почти по всему Казахстану

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на воскресенье, 13 мая, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура ночью 5−7 градусов тепла, днём 8−10 тепла.

В Алматы пасмурно, днём дождь. Температура ночью 19−21 градус тепла, днём 21−23 тепла.

В Акмолинской области 13 мая переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 5−10 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 5−10 градусов тепла, днём 16−21 тепла.

В Алматинской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Температура ночью 12−17 градусов тепла, днём 21−26 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 12−17 градусов тепла, днём 25−30 тепла.

В Восточно-Казахстанской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с, ночью и утром туман, днём возможен град. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днём 15−20 тепла.

В Жамбылской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20, порывы до 23 м/с, возможен град. Температура ночью 13−18 градусов тепла, днём 22−27 тепла.

В Западно-Казахстанской области 13 мая переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 7−12 градусов тепла, днём 20−25 тепла.

На территории Карагандинской области пасмурно, ночью и днём дождь, гроза, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 8−13 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 8−13 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью дождь, гроза, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, днём дождь, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днём 7−12 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, днём дождь, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём 8−13 тепла.