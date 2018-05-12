Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вражеское вторжение»: ответ Киеву на угрозы по Крымском мосту
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Беллу Хадид и The Weeknd «поймали» за поцелуями в Каннах
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
18:48 (мск), источник: Sputnik.md

Ночь музеев в Приднестровье пройдет под знаком 18

Организаторы акции «Музей для полуночников», проводимой в Приднестровье, рассказали корреспонденту Sputnik, что ожидает ее участников и почему число 18 стало главным символом праздника.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. В Международный день музеев Приднестровский государственный художественный музей в городе Бендеры откроет свои двери для полуночников, для тех художников и музыкантов, дизайнеров и фотографов, артистов и зрителей, которые захотят отметить праздник музейных работников в кругу профессионалов и насладиться искусством в иной, чем обычно, обстановке.

Читайте также
Украина отказывается признавать водительские права Приднестровья

«Музей для полуночников впервые в честь Международного дня музеев мы организовали в прошлом году. Тогда пришло более 500 человек. В этом году у нас интересовались, будем ли мы проводить мероприятие снова. И мы поняли, раз люди хотят такую традицию, то ее нужно поддерживать», — рассказала директор музея Наталья Егорова.

В нынешнем 2018 году музейные работники решили обыграть цифру 18. Ведь профессиональный праздник и Международный день музеев приходится на 18 мая. Вот и все мероприятия для полуночников также начались в 18.00. И намечается их тоже — 18! Это будут встречи с изобразительным, музыкальным и театральным искусством. Пройдут они не только на территории музея, но и вокруг него. Впервые откроется музейная Дворулица.

«Мы уже не первый раз проводим мероприятие “Антитротуар” за стенами музея, когда музейные работы выносятся за пределы здания. Но тротуар наш был неприглядным, администрация города обратила на это внимание и проложила нам новый. Мы решили теперь вынести экспонаты и в наш двор», — пояснила Наталья Егорова.

Музей станет пристанищем для всех полуночников до 24.00. За это время посетителей ожидает немало интересных событий. Среди них — серия мастер-классов по керамике, батику и гобелену. В классе вечернего рисунка каждый желающий получит свой графический портрет. Также любой сможет попробовать себя в амплуа артиста и сыграть свою роль в музейном «Плейбек-театре». А художественная лотерея даст возможность каждому ее участнику испытать удачу и стать обладателем произведения изобразительного искусства. Полуночники увидят выставку работ декоративно-прикладного искусства, парковой скульптуры, стрит-арта и граффити.

У почитателей изобразительного искусства появится возможность пополнить свои коллекции на арт-рынке. Полуночники, пришедшие в музей, смогут отдохнуть за чашечкой чая или кофе в «Арт-кафе», где также предлагается выбрать и полистать понравившуюся книгу из музейного «Буккроссинга». А весь праздник будет проходить под музыкальное сопровождение. Завершит музейную ночь захватывающее «файер-шоу».

Все новости региона
 'Евровидение-2018': путь DoReDoS к финалу конкурса
В Кишиневе мужчина свел счеты с жизнью прямо в офисе кредитной компании
У Дональда Трампа появится возможность выйти из договора о РСМД
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
В Тбилиси требуют отставки премьера после проверки ночных клубов
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Фрегат ВМФ РФ установил наблюдение за авианосцем США
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Массимо Каррера: Думаю, что выбор Черчесова не сломает Глушакова Глушаков последний раз выходил на поле 18 апреля в полуфинальной игре Кубка России
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь