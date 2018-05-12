Ночь музеев в Приднестровье пройдет под знаком 18

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 12 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. В Международный день музеев Приднестровский государственный художественный музей в городе Бендеры откроет свои двери для полуночников, для тех художников и музыкантов, дизайнеров и фотографов, артистов и зрителей, которые захотят отметить праздник музейных работников в кругу профессионалов и насладиться искусством в иной, чем обычно, обстановке.

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«Музей для полуночников впервые в честь Международного дня музеев мы организовали в прошлом году. Тогда пришло более 500 человек. В этом году у нас интересовались, будем ли мы проводить мероприятие снова. И мы поняли, раз люди хотят такую традицию, то ее нужно поддерживать», — рассказала директор музея Наталья Егорова.

В нынешнем 2018 году музейные работники решили обыграть цифру 18. Ведь профессиональный праздник и Международный день музеев приходится на 18 мая. Вот и все мероприятия для полуночников также начались в 18.00. И намечается их тоже — 18! Это будут встречи с изобразительным, музыкальным и театральным искусством. Пройдут они не только на территории музея, но и вокруг него. Впервые откроется музейная Дворулица.

«Мы уже не первый раз проводим мероприятие “Антитротуар” за стенами музея, когда музейные работы выносятся за пределы здания. Но тротуар наш был неприглядным, администрация города обратила на это внимание и проложила нам новый. Мы решили теперь вынести экспонаты и в наш двор», — пояснила Наталья Егорова.

Музей станет пристанищем для всех полуночников до 24.00. За это время посетителей ожидает немало интересных событий. Среди них — серия мастер-классов по керамике, батику и гобелену. В классе вечернего рисунка каждый желающий получит свой графический портрет. Также любой сможет попробовать себя в амплуа артиста и сыграть свою роль в музейном «Плейбек-театре». А художественная лотерея даст возможность каждому ее участнику испытать удачу и стать обладателем произведения изобразительного искусства. Полуночники увидят выставку работ декоративно-прикладного искусства, парковой скульптуры, стрит-арта и граффити.