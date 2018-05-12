Умер политолог Игорь Бунин

Об этом ТАСС сообщил глава Российского еврейского конгресса (политолог входил в его состав) Юрий Каннер. «О причине смерти мне не известно», — сказал господин Каннер.

Игорь Бунин окончил в 1970 году исторический факультет Московского университета, затем до 1982 года работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. Затем перешел в академический Институт проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева, с 1993 года работал политтехнологом. Тогда же возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.