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19:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Умер политолог Игорь Бунин

Президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин умер на 73-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил глава Российского еврейского конгресса (политолог входил в его состав) Юрий Каннер. «О причине смерти мне не известно», — сказал господин Каннер.

Игорь Бунин окончил в 1970 году исторический факультет Московского университета, затем до 1982 года работал в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. Затем перешел в академический Институт проблем рабочего движения. В 1992 году стал экспертом Фонда Михаила Горбачева, с 1993 года работал политтехнологом. Тогда же возглавил Центр политических технологий. Доктор политических наук.

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