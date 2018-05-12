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18:51 (мск), источник: Sputnik

Больше развлечений для народа: в Ташкенте появится еще один аквапарк

Новый современный водный объект для отдыха горожан и гостей столицы должен быть возведен к 2021 году.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте в течение ближайших трех лет появится еще один аквапарк возле озера «Бахт», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в хокимияте Бектемирского района. По его словам, новый современный водный объект для отдыха горожан и гостей столицы должен быть возведен к 2021 году.

«Новый аквапарк планируется построить возле озера «Бахт» до 2021 года. Сейчас определяется конкретное место под этот объект. Скорее всего он будет прилегать к парку развлечений на воде, созданному здесь два года назад, — проинформировал источник.

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На вопрос, какую именно территорию займет аквапарк, собеседник затруднился ответить. Сейчас начаты только предварительные работы по оценке местности и говорить о каких-то деталях этого строительства еще слишком рано, заметил он.

При этом источник в хокимияте также сообщил, что водно-развлекательный комплекс на базе озера «Бахт» в этом сезоне начнет свою работу уже с нового месяца. Он был создан на основе искусственного озера, построенного еще руками советских строителей в 70-х годах прошлого века возле реки Чирчик. Начиная с середины 70-х и примерно до начала 2000-х годов эта зона отдыха была одной из самых массовых и популярных в Ташкенте, привлекая столичных жителей своей дешевизной и удачным расположением. Однако после 2005 года парк постепенно становился безлюдным из-за ухудшения санитарно-гигиенической обстановки. Организация отдыха стала стихийной, здесь не было ни одной управляющей компании, которая бы занималась уборкой пляжа, продажей продуктов питания и напитков. Ситуацию усугубляло еще и появление в верху, по течению реки Чирчик, нового карьера по производству песка и гравия, который сильно загрязнял воду и практически делал купание здесь невозможным. Поэтому в течение многих лет озеро было закрыто для общественного купания.

Таким образом, при создании парка хокимияту пришлось решать комплекс серьезных проблем по обеспечению транспортной доступности объекта, привлечению инвесторов в проект и решению экологических проблем. Парк расположился на территории порядка 60 гектаров, 27 из которых занимает искусственный водоем. По словам администрации, одновременно здесь могут отдыхать до 5 тысяч человек.

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