Больше развлечений для народа: в Ташкенте появится еще один аквапарк
Новый современный водный объект для отдыха горожан и гостей столицы должен быть возведен к 2021 году.
Новый современный водный объект для отдыха горожан и гостей столицы должен быть возведен к 2021 году.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте в течение ближайших трех лет появится еще один аквапарк возле озера «Бахт», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в хокимияте Бектемирского района. По его словам, новый современный водный объект для отдыха горожан и гостей столицы должен быть возведен к 2021 году.
«Новый аквапарк планируется построить возле озера «Бахт» до 2021 года. Сейчас определяется конкретное место под этот объект. Скорее всего он будет прилегать к парку развлечений на воде, созданному здесь два года назад, — проинформировал источник.
На вопрос, какую именно территорию займет аквапарк, собеседник затруднился ответить. Сейчас начаты только предварительные работы по оценке местности и говорить о
При этом источник в хокимияте также сообщил, что
Таким образом, при создании парка хокимияту пришлось решать комплекс серьезных проблем по обеспечению транспортной доступности объекта, привлечению инвесторов в проект и решению экологических проблем. Парк расположился на территории порядка 60 гектаров, 27 из которых занимает искусственный водоем. По словам администрации, одновременно здесь могут отдыхать до 5 тысяч человек.