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19:37 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Российское образование поднимает проблемные темы

Лучшие российские вузы могут лишиться права на работу.

Источник: Reuters

Причиной тому — существующая система аккредитации и лицензирования высших учебных заведений. Ее уже раскритиковали ректоры крупнейших российских вузов. По их мнению, система концентрирует внимание на формальных критериях оценке, но не на качестве самого образования. Подобный подход уже становился причиной серьезных проблем у крупных вузов: ранее лицензии был лишен Европейский университет в Санкт-Петербурге.

В чем суть претензий экспертного сообщества и каким специалисты видят правильное устройство аккредитации и лицензирования вузов? На этот вопрос ответил ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев:

«Мы ощущаем очень сильную зарегулированность, и это то, что поднимает температуру, причем здесь есть случаи, когда вузы, которые очень хорошо готовят студентов, получают такие “черные метки”, исходя из формальных показателей. Например, обеспечение учебными площадями, общежитиями. Еще беда с магистратурой, потому что вузы делают много программ, ориентируясь на потребности рынка. И на каждую магистерскую программу нужно проходить те же процедуры: аккредитацию, лицензирование. Это очень трудоемкая работа, требующая большого количества бумаг и живого труда квалифицированных сотрудников».

Контролирующие организации фокусируются в основном на оценки формальных показателей, которые зафиксированы в документах.
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«Рособрнадзор делает много, могу сказать, что процедура совершенствуется, нет такой конфронтации — скорее, совместная работа. Но это вопрос подхода: можно контролировать каждый шаг университета, а можно контролировать конечный результат и больше доверять вузам в их текущей деятельности».

Рособрнадзор признает существование проблемы и ведет активную работу по совершенствованию системы лицензирования и аккредитации вузов, сообщила «Коммерсантъ FM» пресс-секретарь ведомства Ирина Горюнова. По ее словам, служба работает в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и руководством крупнейших российских вузов: «Рособрнадзор с 2019 года планирует перейти на цифровую аккредитацию вузовских программ, позволяющую отказаться от запроса вузовских документов. Технология уже разработана и успешно апробирована при проведении аккредитации программ РАНХиГС. Помимо этого, уже подготовлен и согласован законопроект по использованию независимой оценки студентов при этом процессе. Планируется, что в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Мы понимаем важность совершенствования процедур аккредитации и готовы к обсуждению».

Систему мониторинга эффективности вузов ввел в 2012 году бывший тогда главой Минобрнауки Дмитрий Ливанов. О несовершенстве этой системы вновь заговорили в прошлом году — тогда аккредитации лишили Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Петр Пархоменко.

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