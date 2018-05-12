Голосовой помощник может усложнить вам жизнь. Студенты Калифорнийского университета Беркли нашли способ активировать Siri Alexa и Google Assistant без ведома владельца. Все эти приложения работаю по одному принципу: переводят звуки, хотя бы отдаленно напоминающие человеческую речь, в буквы, слова и целые фразы. Так помощнику можно отдать приказ: для этого достаточно отредактировать музыкальную запись или видео в интернете, причем пользователь подвоха не заметит. Технология может, например, заставить гаджет делать покупки в интернете, кому-то позвонить — и вообще все что угодно. Корреспондент «Коммерсантъ FM» попытался спросить о новой уязвимости у самой Siri. Правда, она была не в настроении это обсуждать:

Пока система обмана голосовых помощников не покинула стены университета Беркли. Однако эксперт в области информационной безопасности Максим Эмм уверен, что при желании воспользоваться уязвимостью в реальной жизни будет не так уж и сложно: «Для специалистов, которые занимаются обработкой звуков и алгоритмами распознавания, это не очень сложная работа. Текущий уровень развития голосовых помощников достаточно низок: может распознаться чужой голос, также можно сгенерировать нужный голос».

Работа систем распознования голоса сейчас далека от идеала. Пользователи уже давно жалуются на проблемы. Год назад в Техасе помощник от Амазон отреагировал на вопрос 6-летней девочки — можно ли ей получить кукольный домик — и сделал заказ в интернет магазине. По просьбе ребенка, к игрушке он еще приобрел 4 фунта печенья. Впрочем, создатели голосовых помощников настаивают: сейчас всё абсолютно безопасно. Google и Amazon утверждают, что их помощники не включаются, если не слышат голос владельца. Apple говорит, что её Сири никоглда не выпонит команду связанную с лиными данными, если iPhone или iPad заблокированы. Главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин заключает: Даже если злоумышленники получат доступ к вашему кошельку с помощью тайной команды, потратить деньги он не сможет: «Любые финансовые операции в любом случае осуществляются после идентификации. Говорить о том, что можно совершить какое-то действие, причинить ущерб пользователю, не приходится. Без человека, который держит в руках телефон, ничего сделать нельзя».

В прошлом году уязвимостью голосовых помощников воспользовались рекламщики Burger King. Они запустили рекламу, которая начиналась словами: «OK, Google», а затем просила узнать про их новый товар. В ответ устройства Android с голосовой поддержкой разблокировались и выходили в интернет с соответствующим запросом.

Управляющий партнер Fishki.Net Михаил Гуревич отмечает, что новые технологии действительно пока не могут гарантировать ни безопасность, ни защиту от спама, но тех, кто их использует, меньше не станет: «Подобного роди новости, конечно, приводят к всплеску интереса. Технологии в итоге улучшаются, совершенствуются, и все больше людей обращает на них внимание. Так что это работает скорее в плюс, чем в минус».

Порой новые технологии по-настоящему пугают своих владельцев. Пару месяцев назад пользователи соцсетей стали публиковать жалобы на помощника от Amazon, встроенного в колонку Echo. Без видимой причины устройство начинало смеяться. Amazon уже обещала починить не в меру веселого помощника. Его непредсказуемые действия объяснили просто — программа воспринимала окружающие звуки как команду «Alexa, засмейся» и выполняла приказ. Вот только пользователям было не смешно.