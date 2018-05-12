Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил в субботу в Кишиневе, в Парке афганцев. Кобзон исполнил любимые миллионами граждан наших стран песни, посвященные как Великой Отечественной войне, так и мирной жизни.

Концерт, организованный благотворительным фондом имени Мирона Шора, приурочен к празднованию Дня Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

«Я люблю Молдавию, часто приезжал сюда на фестиваль Мэрцишор. Не миновали мы в такие поездки и Криковские подвалы. Там есть замечательная книга отзывов, где многие известные люди оставляли чуть ли не целые литературные зарисовки», — рассказал Кобзон зрителям.

Он даже спел акапелла фрагмент песни на молдавском языке.