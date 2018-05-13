В Сызранском районе на трассе М5 около села Печерское организовано реверсивное движение

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В Сызранском районе около села Печерское на трассе М-5 проходят работы по ремонту дорожного покрытия. Ремонтируют участок на протяжении двух километров — сейчас здесь организовано реверсивное движение.

— В целом федеральные дорожники планируют отремонтировать в этом районе 16 км автодороги, начиная с 911 километра, — сообщили в федеральном управлении дорог «Большая Волга».