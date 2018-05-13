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10:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сызранском районе на трассе М5 около села Печерское организовано реверсивное движение

Здесь планируют отремонтировать 16 км автодороги на федеральные средства.

Источник: Reuters

В Сызранском районе около села Печерское на трассе М-5 проходят работы по ремонту дорожного покрытия. Ремонтируют участок на протяжении двух километров — сейчас здесь организовано реверсивное движение.

— В целом федеральные дорожники планируют отремонтировать в этом районе 16 км автодороги, начиная с 911 километра, — сообщили в федеральном управлении дорог «Большая Волга».

Сейчас на этом участке автомобилистов просят быть осторожнее и по возможности учитывать информацию при планировании поездок, рассчитывая время на дорогу. Также необходимо соблюдать скоростной режим и учитывать требования временных знаков.

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