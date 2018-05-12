Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении

Источник: РИА Новости

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — сказала певица в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

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Самойлова также поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки. По ее словам, до финала конкурса не дошли многие сильные исполнители.

Второй полуфинал песенного конкурса состоялся в Лиссабоне в четверг. Самойлова выступила под шестым номером с песней «I Won’t Break». Певице не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал.