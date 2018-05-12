Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская певица Юлия Самойлова, которая не смогла выйти в финал международного песенного конкурса Евровидение в Лиссабоне, прокомментировала свое выступление.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российская певица Юлия Самойлова, которая не смогла выйти в финал международного песенного конкурса Евровидение в Лиссабоне, прокомментировала свое выступление.
«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — сказала певица в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Самойлова также поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате
Второй полуфинал песенного конкурса состоялся в Лиссабоне в четверг. Самойлова выступила под шестым номером с песней «I Won’t Break». Певице не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал.
Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении еще в 2017 году в Киеве, однако СБУ запретила певице въезд на Украину