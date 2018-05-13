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10:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Самаре на начало недели с 14 мая: летняя жара и прохладный ветер

Синоптики обещают, что погода в Самаре в начале следующей недели будет жаркой по-летнему.

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Источник: Комсомольская правда

В Самару идет жара: уже в понедельник днем столбики термометров поднимутся до 26 градусов выше ноля. Погода в Самаре на начало рабочей недели порадует тех, кто в отпуске или же работает рядом с набережной. Можно открывать сезон прогулок по набережной вечерами: в первые два дня точно будет тепло: 21−26 градусов и даже ночью местами до +15, сообщает Приволжская УГМС.

— Территория Поволжья попадет под воздействие поля повышенного атмосферного давления, прекратятся осадки, зато станет выше температура, — комментирует синоптик Вадим Ахметшин.

Также в начале недели будет северо-восточный и северо-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду. Осадков не ожидается, но и солнце будет изредка прятаться за облаками. В Гидрометцентре ожидают, что в среднем температура в мае будет вообще выше средних многолетних значений.

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