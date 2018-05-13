Погода в Самаре на начало недели с 14 мая: летняя жара и прохладный ветер
Синоптики обещают, что погода в Самаре в начале следующей недели будет жаркой
Синоптики обещают, что погода в Самаре в начале следующей недели будет жаркой
В Самару идет жара: уже в понедельник днем столбики термометров поднимутся до 26 градусов выше ноля. Погода в Самаре на начало рабочей недели порадует тех, кто в отпуске или же работает рядом с набережной. Можно открывать сезон прогулок по набережной вечерами: в первые два дня точно будет тепло: 21−26 градусов и даже ночью местами до +15, сообщает Приволжская УГМС.
— Территория Поволжья попадет под воздействие поля повышенного атмосферного давления, прекратятся осадки, зато станет выше температура, — комментирует синоптик Вадим Ахметшин.
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