«Кулачный бой» сурков попал на видео
МОСКВА — РИА Новости. В Китае очевидцы сняли на видео драку двух сурков на проезжей части. Как сообщает CCTV, инцидент произошел в провинции Ганьсу на
МОСКВА — РИА Новости. В Китае очевидцы сняли на видео драку двух сурков на проезжей части. Как сообщает CCTV, инцидент произошел в провинции Ганьсу на
По словам очевидцев, драка между грызунами произошла
На кадрах видно, как млекопитающие встали на задние лапы и сцепились в «кулачном бою». Услышав звук приближающегося автомобиля, сурки закончили «поединок» и поспешили убежать с трассы.