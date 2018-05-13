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06:42 (мск), источник: РИА Новости

«Кулачный бой» сурков попал на видео

МОСКВА — РИА Новости. В Китае очевидцы сняли на видео драку двух сурков на проезжей части. Как сообщает CCTV, инцидент произошел в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

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По словам очевидцев, драка между грызунами произошла из-за самки: один из сурков ухаживал за потенциальной партнершей, когда появился его соперник.

На кадрах видно, как млекопитающие встали на задние лапы и сцепились в «кулачном бою». Услышав звук приближающегося автомобиля, сурки закончили «поединок» и поспешили убежать с трассы.

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