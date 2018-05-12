Максим Гнатюк на «Ты супер!»: достойно выступить удалось
Максим Гнатюк, представлявший Молдову на международном вокальном конкурсе «Ты супер!», выбыл в полуфинале состязания.
Максим Гнатюк, представлявший Молдову на международном вокальном конкурсе «Ты супер!», выбыл в полуфинале состязания.
«Достойно выступить получилось. Было пару опасных моментов, на которых я и погорел. Но выбыть в полуфинале это почетно. Я не расстроился. Петь на высоких нотах сложно. У меня есть определенный предел, и его нужно придерживаться», — сказал Гнатюк.
Международный вокальный конкурс «Ты супер!» дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса «Ты супер!» принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.