Максим Гнатюк на «Ты супер!»: достойно выступить удалось

«Достойно выступить получилось. Было пару опасных моментов, на которых я и погорел. Но выбыть в полуфинале это почетно. Я не расстроился. Петь на высоких нотах сложно. У меня есть определенный предел, и его нужно придерживаться», — сказал Гнатюк.