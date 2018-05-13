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10:43 (мск), источник: Newsroom24.ru

Профилактическая операция «Спецтехника» стартует в Нижегородской области 14 мая

Техническое состояние специальной самоходной техники проверят сотрудники гостехнадзора.

Источник: Newsroom24.ru

Профилактическая операция «Спецтехника» стартует в Нижегородской области с 14 мая. Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в государственном техническом надзоре по региону, операция направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и охрану окружающей среды при эксплуатации дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

В рамках операции сотрудники гостехнадзора проверят техническое состояние специальной самоходной техники, соответствие машин регистрационным данным, соблюдение правил госрегистрации и наличие документов на право управления машинами.

Нарушение правил эксплуатации специальной самоходной техники, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Размеры штрафов для граждан составят от 100 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 500 до 3 500 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 20 000 рублей.






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