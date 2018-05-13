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00:15 (мск), источник: Kazinform

Новая зона отдыха появилась в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ — Жители города получили в майские праздники замечательный подарок, получив приглашение на открытие обновленной зоны отдыха на берегу реки Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Торжественное открытие зоны отдыха провел глава города Константин Бусыгин, который отметил, что для реализации этого масштабного проекта было вложено немало сил и средств. В строительстве были задействованы работники многих городских предприятий и учреждений, а также новая спецтехника предприятий «Жилищное хозяйство» и «Гороводоканал».

Пляжная зона занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров. Для строительства были закуплены тысячи кубометров специального грунта, 160 кубометров мелкозернистого и 470 кубометров среднезернистого песка, а также речной песок для пляжа, который тяжелее, чем местный, и поэтому не будет разлетаться при ветре.

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Красивые беседки, теневые навесы площадью более четырехсот квадратных метров, новые детские и спортивные площадки, бассейны для детей и взрослых — все это находится на новом городском пляже. Во всех трех бассейнах — для взрослых и двух детских установлены водные фильтры для обеззараживания воды, есть раздевалки и душевые кабины.

Баскетбольная и волейбольная площадки со специальным покрытием, современными уличными тренажёрами стали излюбленным местом для многочисленных любителей спорта.

Был реконструирован и оборудован душевыми стойками главный объект байконурской пляжной зоны — минеральный источник сероводородной воды.

5 торговых павильонов разместились на площадке «фуд-корт», теперь на память горожане и гости города фотографируются у баннера с надписью «Я люблю Байконур».

Современная, многофункциональная, комфортная зона отдыха появилась в Байконуре впервые за последние 30 лет. Работы по ее строительству были начаты в ноябре прошлого года по решению главы города Константина Бусыгина, отмечает пресс-служба городской администрации.

Пляжная зона работает с 6 утра до 23 часов вечера, посещение её бесплатно, обслуживание зоны отдыха обеспечивают 20 сотрудников предприятия жилищного хозяйства, в числе которых медицинские сестры, аппаратчик химводоочистки, спасатели, сторожа, дворники.

«Капитальное обустройство городского пляжа было проведено впервые за много лет, теперь мы имеем современную зону отдыха, достойную Байконура и необходимую для нашего жаркого региона», — делятся радостью горожане.

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