Новая зона отдыха появилась в Байконуре

Источник: Kazinform

Торжественное открытие зоны отдыха провел глава города Константин Бусыгин, который отметил, что для реализации этого масштабного проекта было вложено немало сил и средств. В строительстве были задействованы работники многих городских предприятий и учреждений, а также новая спецтехника предприятий «Жилищное хозяйство» и «Гороводоканал».

Пляжная зона занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров. Для строительства были закуплены тысячи кубометров специального грунта, 160 кубометров мелкозернистого и 470 кубометров среднезернистого песка, а также речной песок для пляжа, который тяжелее, чем местный, и поэтому не будет разлетаться при ветре.

Красивые беседки, теневые навесы площадью более четырехсот квадратных метров, новые детские и спортивные площадки, бассейны для детей и взрослых — все это находится на новом городском пляже. Во всех трех бассейнах — для взрослых и двух детских установлены водные фильтры для обеззараживания воды, есть раздевалки и душевые кабины.

Баскетбольная и волейбольная площадки со специальным покрытием, современными уличными тренажёрами стали излюбленным местом для многочисленных любителей спорта.

Был реконструирован и оборудован душевыми стойками главный объект байконурской пляжной зоны — минеральный источник сероводородной воды.

5 торговых павильонов разместились на площадке «фуд-корт», теперь на память горожане и гости города фотографируются у баннера с надписью «Я люблю Байконур».

Современная, многофункциональная, комфортная зона отдыха появилась в Байконуре впервые за последние 30 лет. Работы по ее строительству были начаты в ноябре прошлого года по решению главы города Константина Бусыгина, отмечает пресс-служба городской администрации.

Пляжная зона работает с 6 утра до 23 часов вечера, посещение её бесплатно, обслуживание зоны отдыха обеспечивают 20 сотрудников предприятия жилищного хозяйства, в числе которых медицинские сестры, аппаратчик химводоочистки, спасатели, сторожа, дворники.