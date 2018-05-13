Новая зона отдыха появилась в Байконуре
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ — Жители города получили в майские праздники замечательный подарок, получив приглашение на открытие обновленной зоны отдыха на берегу реки Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ — Жители города получили в майские праздники замечательный подарок, получив приглашение на открытие обновленной зоны отдыха на берегу реки Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Торжественное открытие зоны отдыха провел глава города Константин Бусыгин, который отметил, что для реализации этого масштабного проекта было вложено немало сил и средств. В строительстве были задействованы работники многих городских предприятий и учреждений, а также новая спецтехника предприятий «Жилищное хозяйство» и «Гороводоканал».
Пляжная зона занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров. Для строительства были закуплены тысячи кубометров специального грунта, 160 кубометров мелкозернистого и 470 кубометров среднезернистого песка, а также речной песок для пляжа, который тяжелее, чем местный, и поэтому не будет разлетаться при ветре.
Красивые беседки, теневые навесы площадью более четырехсот квадратных метров, новые детские и спортивные площадки, бассейны для детей и взрослых — все это находится на новом городском пляже. Во всех трех бассейнах — для взрослых и двух детских установлены водные фильтры для обеззараживания воды, есть раздевалки и душевые кабины.
Баскетбольная и волейбольная площадки со специальным покрытием, современными уличными тренажёрами стали излюбленным местом для многочисленных любителей спорта.
Был реконструирован и оборудован душевыми стойками главный объект байконурской пляжной зоны — минеральный источник сероводородной воды.
5 торговых павильонов разместились на площадке «фуд-корт», теперь на память горожане и гости города фотографируются у баннера с надписью «Я люблю Байконур».
Современная, многофункциональная, комфортная зона отдыха появилась в Байконуре впервые за последние 30 лет. Работы по ее строительству были начаты в ноябре прошлого года по решению главы города Константина Бусыгина, отмечает
Пляжная зона работает с 6 утра до 23 часов вечера, посещение её бесплатно, обслуживание зоны отдыха обеспечивают 20 сотрудников предприятия жилищного хозяйства, в числе которых медицинские сестры, аппаратчик химводоочистки, спасатели, сторожа, дворники.
«Капитальное обустройство городского пляжа было проведено впервые за много лет, теперь мы имеем современную зону отдыха, достойную Байконура и необходимую для нашего жаркого региона», — делятся радостью горожане.