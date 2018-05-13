Стал известен победитель Евровидения-2018

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/84LBjXaeKk4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году Нетта из Израиля победила в национальном конкурсе Rising Star, благодаря чему смогла отправится на Евровидение. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленными мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

«Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!», — сказала Нетта, получив награду.

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard!, а в оформлении доминирует океанская тематика.