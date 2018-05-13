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01:53 (мск), источник: РИА Новости

Стал известен победитель Евровидения-2018

ЛИССАБОН, 13 мая — РИА Новости. Победу в международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, передает корреспондент РИА Новости.

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В этом году Нетта из Израиля победила в национальном конкурсе Rising Star, благодаря чему смогла отправится на Евровидение. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленными мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

«Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!», — сказала Нетта, получив награду.

Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard!, а в оформлении доминирует океанская тематика.

Финальное шоу «Евровидения» состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

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