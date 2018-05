Группа DoReDoS вошла в десятку на «Евровидении»

Только что, произошло очень приятное событие- Оргкомитет конкурса ЕВРОВИДЕНИЯ «THE BUZZ AWARDS” at the Eurovision Song Contest @eurovision вручил нам с «ДОРЕДОС» @doredos_official ПРИЗ ЗА САМУЮ ЛУЧШУЮ СЦЕНИЧЕСКУЮ ПОСТАНОВКУ НОМЕРА («THE BEST OVERALL STAGING” OF ESC 2018 @eurovision )-MOLDOVA “DOREDOS”, Song “MY LUCKY DAY”!!!! Special thanks to @fokasevagelinos creative director of this stage presentation and for all “DREAM TEAM” @dimitriskontopoulos @iliaskokotos @alxpanayi @dimitrios_c_masouras For this FANTASTIC STAGE PRESENTATION!!! #myluckyday #doredos @saralilarsson @erikhoiby #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova @marinadjundiet #молдова @dsergheev @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes @_vecherskiy_kos @cojvit

