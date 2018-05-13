Группа DoReDoS вошла в десятку на «Евровидении»

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS заняла десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», набрав 209 баллов. Это стало известно по итогам прошедшего в субботу финала, где коллектив выступил с песней «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Победительницей стала Нетта из Израиля (529 баллов), второе место заняла Элени Фурейра из Кипра (436 очков), а третье место досталось Сезару Сампсону из Австрии (342 балла). Министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук оценила выступление участников из нашей страны.

«Хорошее выступление у DoReDoS. Хоть песня “Constantine, Constantine” (с ней DoReDoS выступали на Новой волне — ред.) мне нравится больше, но здесь была отличная сценография, хореография и голоса», — написала Бабук на своей странице в соцсети Facebook.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5evrVL1rJPA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, до этого в субботу DoReDoS завоевали трофей «Евровидения-2018». Оргкомитет конкурса вручил группе награду «The buzz awards» за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiruYwmleZR/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiruYwmleZR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Только что, произошло очень приятное событие- Оргкомитет конкурса ЕВРОВИДЕНИЯ «THE BUZZ AWARDS” at the Eurovision Song Contest @eurovision вручил нам с «ДОРЕДОС» @doredos_official ПРИЗ ЗА САМУЮ ЛУЧШУЮ СЦЕНИЧЕСКУЮ ПОСТАНОВКУ НОМЕРА («THE BEST OVERALL STAGING” OF ESC 2018 @eurovision )-MOLDOVA “DOREDOS”, Song “MY LUCKY DAY”!!!! Special thanks to @fokasevagelinos creative director of this stage presentation and for all “DREAM TEAM” @dimitriskontopoulos @iliaskokotos @alxpanayi @dimitrios_c_masouras For this FANTASTIC STAGE PRESENTATION!!! #myluckyday #doredos @saralilarsson @erikhoiby #доредос #eurovision2018 #филиппкиркоров #philippkirkorov @esckaz @wiwibloggs #moldova @marinadjundiet #молдова @dsergheev @newwave_official @eurovision #dreamteam @fokasevagelinos @oikotimes @_vecherskiy_kos @cojvit</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/fkirkorov/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Филипп Киркоров</a> (@fkirkorov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-12T15:56:19+00:00">May 12, 2018 at 8:56am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.