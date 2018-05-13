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02:01 (мск), источник: Sputnik.md

Группа DoReDoS вошла в десятку на «Евровидении»

Молдавский коллектив DoReDoS сумел попасть в топ-10 популярного песенного конкурса «Евровидение-2018».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS заняла десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», набрав 209 баллов. Это стало известно по итогам прошедшего в субботу финала, где коллектив выступил с песней «My lucky day», которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Победительницей стала Нетта из Израиля (529 баллов), второе место заняла Элени Фурейра из Кипра (436 очков), а третье место досталось Сезару Сампсону из Австрии (342 балла). Министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук оценила выступление участников из нашей страны.

«Хорошее выступление у DoReDoS. Хоть песня “Constantine, Constantine” (с ней DoReDoS выступали на Новой волне — ред.) мне нравится больше, но здесь была отличная сценография, хореография и голоса», — написала Бабук на своей странице в соцсети Facebook.

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Кстати, до этого в субботу DoReDoS завоевали трофей «Евровидения-2018». Оргкомитет конкурса вручил группе награду «The buzz awards» за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников.

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Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств. В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на «Евровидение». Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу «X Factor — Румыния», а в 2017 году DoReDoS победили на «Новой волне».

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