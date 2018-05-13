Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Макаров поделился новым снимком беременной Леры - СМИ
Михальчик о борьбе с болезнью: Становится агонией
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
15Сделать деньги
10:44 (мск), источник: Newsroom24.ru

Оборот гражданского и служебного оружия запретят в Нижегородской области с 25 мая

Запрет будет действовать по 25 июля.

Источник: Reuters

Оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему, запретят в Нижегородской области с 25 мая.

Как напоминает УМВД России по Нижнему Новгороду, запрет будет введен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и кубка конфедераций FIFA 2017».

В исключительных случаях оборот оружия, патронов может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба.

При этом нарушение установленных правил оборота оружия влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Запрет будет действовать по 25 июля.

Все новости региона
 «Лада Приора» протаранила флагштоки на Мызе
Уникальную операцию на позвоночнике провели нижегородские нейрохирурги
Полиция установила личность напавшего на прохожих в Париже
Стал известен победитель Евровидения-2018
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь