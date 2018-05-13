Оборот гражданского и служебного оружия запретят в Нижегородской области с 25 мая

Оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему, запретят в Нижегородской области с 25 мая.



Как напоминает УМВД России по Нижнему Новгороду, запрет будет введен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и кубка конфедераций FIFA 2017».



В исключительных случаях оборот оружия, патронов может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба.



При этом нарушение установленных правил оборота оружия влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Запрет будет действовать по 25 июля.