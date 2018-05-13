Самбист из Красноярска завоевал «бронзу» на международном турнире

Красноярский самбист в составе сборной Сибири стал третьим на международном юношеском турнире. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в Крайспорте.

XVIII международный юношеский турнир по самбо «Победа» проводился в Санкт-Петербурге среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов России. Напомним, этот командный турнир был учрежден семнадцать лет назад.

Возраст участников соревнований — 15−16 лет.

— «Победа» — единственный международный старт для спортсменов младшей возрастной категории, — отметили в пресс-службе Крайспорта. — Это командные соревнования, где спортсмены выходят «стенка на стенку».

По результатам турнира сборная команда Сибирского федерального округа завоевала третье место. В упорной борьбе за выход в финал сибиряки уступили сборной команде Приволжского федерального округа (счет 2:8).