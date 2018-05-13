Самбист из Красноярска завоевал «бронзу» на международном турнире
Ален Агаджанян боролся в составе сборной СФО.
Ален Агаджанян боролся в составе сборной СФО.
Красноярский самбист в составе сборной Сибири стал третьим на международном юношеском турнире. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в Крайспорте.
XVIII международный юношеский турнир по самбо «Победа» проводился в
Возраст участников соревнований — 15−16 лет.
— «Победа» — единственный международный старт для спортсменов младшей возрастной категории, — отметили в
За бронзовую медаль спортсмены соревновались с командой Южного федерального округа. Встреча закончилась вничью — 5:5. Только по количеству квалификационных очков победа досталась сибирякам.