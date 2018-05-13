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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Самбист из Красноярска завоевал «бронзу» на международном турнире

Ален Агаджанян боролся в составе сборной СФО.

Красноярский самбист в составе сборной Сибири стал третьим на международном юношеском турнире. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в Крайспорте.

XVIII международный юношеский турнир по самбо «Победа» проводился в Санкт-Петербурге среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов России. Напомним, этот командный турнир был учрежден семнадцать лет назад.

Возраст участников соревнований — 15−16 лет.

— «Победа» — единственный международный старт для спортсменов младшей возрастной категории, — отметили в пресс-службе Крайспорта. — Это командные соревнования, где спортсмены выходят «стенка на стенку».

По результатам турнира сборная команда Сибирского федерального округа завоевала третье место. В упорной борьбе за выход в финал сибиряки уступили сборной команде Приволжского федерального округа (счет 2:8).

За бронзовую медаль спортсмены соревновались с командой Южного федерального округа. Встреча закончилась вничью — 5:5. Только по количеству квалификационных очков победа досталась сибирякам.

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