Дай позвонить: горе-вор из Комсомольска стащил у прохожего телефон и потерял мобильный по дороге

Происшествие случилось накануне в Комсомольске-на-Амуре. Местный житель обратился в отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что к нему подошел прохожий и попросил его телефон, чтобы позвонить. Тот пошел на встречу мужчине и отдал мобильный. Сам зашел в ближайший продуктовый магазин. Незнакомец решил зря времени не терять и сбежал вместе с гаджетом.