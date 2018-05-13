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09:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Дай позвонить: горе-вор из Комсомольска стащил у прохожего телефон и потерял мобильный по дороге

Доверчивый владелец гаджета разрешил злоумышленнику позвонить и оставил его одного, зайдя в магазин.

Происшествие случилось накануне в Комсомольске-на-Амуре. Местный житель обратился в отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что к нему подошел прохожий и попросил его телефон, чтобы позвонить. Тот пошел на встречу мужчине и отдал мобильный. Сам зашел в ближайший продуктовый магазин. Незнакомец решил зря времени не терять и сбежал вместе с гаджетом.

В скором времени 51-летнего злоумышленника задержали. Оказалось, что краденый мобильный стоимостью 26 тысяч рублей он потерял по дороге домой.

— По статье «Присвоение или растрата» правоохранители возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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