Дай позвонить: горе-вор из Комсомольска стащил у прохожего телефон и потерял мобильный по дороге
Доверчивый владелец гаджета разрешил злоумышленнику позвонить и оставил его одного, зайдя в магазин.
Доверчивый владелец гаджета разрешил злоумышленнику позвонить и оставил его одного, зайдя в магазин.
Происшествие случилось накануне в
В скором времени 51-летнего злоумышленника задержали. Оказалось, что краденый мобильный стоимостью 26 тысяч рублей он потерял по дороге домой.
— По статье «Присвоение или растрата» правоохранители возбудили уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в
В ведомстве также отметили, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.