Синоптики пересмотрели прогноз погоды в Красноярске: в начале недели потеплеет

Источник: Reuters

Третья неделя мая запомнится красноярцам очередными перепадами температур и дождями. Если раньше синоптики обещали теплую погоду в уик-энд и похолодание в начале новой недели, то теперь они пересмотрели прогноз и предрекли небольшое потепление. При этом в городе будет преимущественно пасмурно и дождливо, ветер будет дуть с запада и юго-запада.

Сегодня, в воскресенье, Гидрометцентр обещает красноярцам до +12 °C, портал gismeteo.ru — до +15 °C, а rp5.ru — лишь +8 °C. В понедельник разные синоптики обещают от +11 до +16 °C.

Самым теплым днем недели станет вторник: gismeteo.ru прогнозирует потепление до +17 °C, другие синоптики — до +14 °C.