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10:52 (мск), источник: Newslab.ru

Синоптики пересмотрели прогноз погоды в Красноярске: в начале недели потеплеет

Уже во вторник температура может подняться до +17 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Третья неделя мая запомнится красноярцам очередными перепадами температур и дождями. Если раньше синоптики обещали теплую погоду в уик-энд и похолодание в начале новой недели, то теперь они пересмотрели прогноз и предрекли небольшое потепление. При этом в городе будет преимущественно пасмурно и дождливо, ветер будет дуть с запада и юго-запада.

Сегодня, в воскресенье, Гидрометцентр обещает красноярцам до +12 °C, портал gismeteo.ru — до +15 °C, а rp5.ru — лишь +8 °C. В понедельник разные синоптики обещают от +11 до +16 °C.

Самым теплым днем недели станет вторник: gismeteo.ru прогнозирует потепление до +17 °C, другие синоптики — до +14 °C.

Затем температура будет колебаться: в среду уличные градусники будут показывать +10 °C.. +13 °C, в четверг — на пару градусов теплее, а в пятницу — снова +9.. +11 °C, как и на следующих выходных. Но затем в город должна прийти почти летняя жара: согласно предварительному прогнозу gismeteo.ru, 22 мая в краевой столице резко потеплеет до +18 °C.

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