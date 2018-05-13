Синоптики пересмотрели прогноз погоды в Красноярске: в начале недели потеплеет
Уже во вторник температура может подняться до +17 °C.
Уже во вторник температура может подняться до +17 °C.
Третья неделя мая запомнится красноярцам очередными перепадами температур и дождями. Если раньше синоптики обещали теплую погоду в
Сегодня, в воскресенье, Гидрометцентр обещает красноярцам до +12 °C, портал gismeteo.ru — до +15 °C, а rp5.ru — лишь +8 °C. В понедельник разные синоптики обещают от +11 до +16 °C.
Самым теплым днем недели станет вторник: gismeteo.ru прогнозирует потепление до +17 °C, другие синоптики — до +14 °C.
Затем температура будет колебаться: в среду уличные градусники будут показывать +10 °C.. +13 °C, в четверг — на пару градусов теплее, а в пятницу — снова +9.. +11 °C, как и на следующих выходных. Но затем в город должна прийти почти летняя жара: согласно предварительному прогнозу gismeteo.ru, 22 мая в краевой столице резко потеплеет до +18 °C.