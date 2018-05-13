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05:35 (мск), источник: Известия

Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»

Представляющий Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» певец Melovin во время общения с ведущей мероприятия в прямом эфире в шутку укусил ее за плечо.

В ходе разговора девушка обратила внимание на кольцо и цветные линзы певца, заметив, что украинский певец похож на вампира. Melovin в ответ «укусил» ведущую. Видео попало в Twitter.

Финал популярного музыкального конкурса прошел в Лиссабоне 12 мая. Победительницей «Евровидения» стала израильтянка Нетта Барзилай с композицией Toy («Игрушка»). Она набрала 529 баллов по итогам голосования зрителей и оценки жюри. Узнав результаты, певица отметила, что очень горда тем, что сможет привезти конкурс в Израиль.

Исполнительница от России Юлия Самойлова, которой не удалось пробиться в финал, поздравила Нетту на своей странице в Instagram.

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Во время загрузки произошла ошибка.
11 мая© Ньюстюб
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