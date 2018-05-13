#melovin pic.twitter.com/f8xVfsFmqu— ? дыханье бессонницы раннею ранью (@leackerman_) 12 мая 2018 г.
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
Представляющий Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» певец Melovin во время общения с ведущей мероприятия в прямом эфире в шутку укусил ее за плечо.
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