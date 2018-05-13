Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»

В ходе разговора девушка обратила внимание на кольцо и цветные линзы певца, заметив, что украинский певец похож на вампира. Melovin в ответ «укусил» ведущую. Видео попало в Twitter.

Финал популярного музыкального конкурса прошел в Лиссабоне 12 мая. Победительницей «Евровидения» стала израильтянка Нетта Барзилай с композицией Toy («Игрушка»). Она набрала 529 баллов по итогам голосования зрителей и оценки жюри. Узнав результаты, певица отметила, что очень горда тем, что сможет привезти конкурс в Израиль.