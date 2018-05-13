Град выпадет в нескольких областях Казахстана

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Дождливая погода с градом ожидает жителей нескольких регионов Казахстана в воскресенье, 13 мая сообщает Казгидромет.

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов в восточной половине Казахстана сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке — местами сильные дожди, в западной половине — погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, шквал, туман, возможен град», — говорится в сообщении.