Град выпадет в нескольких областях Казахстана
Синоптики прогнозируют сильные дожди на
Синоптики прогнозируют сильные дожди на
АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Дождливая погода с градом ожидает жителей нескольких регионов Казахстана в воскресенье, 13 мая сообщает Казгидромет.
«С прохождением атмосферных фронтальных разделов в восточной половине Казахстана сохраняются дожди с грозами, на
В Жамбылской,
В Алматинской области ожидается местами гроза, ночью и утром усилится ветер 15−20 м/с.
В Кызылординской области местами — гроза, шквал, ветер 15−20 м/с.
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В Акмолинской, днем в Костанайской областях местами ожидаются ветер 15−20 м/с, туман.
В Карагандинской области местами ожидаются гроза, туман, днем ветер 15−20 м/с.
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