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07:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Град выпадет в нескольких областях Казахстана

Синоптики прогнозируют сильные дожди на юго-востоке Казахстана, а также град.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Дождливая погода с градом ожидает жителей нескольких регионов Казахстана в воскресенье, 13 мая сообщает Казгидромет.

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов в восточной половине Казахстана сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке — местами сильные дожди, в западной половине — погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, шквал, туман, возможен град», — говорится в сообщении.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15−20, порывы 23 м/с, возможен град.

В Алматинской области ожидается местами гроза, ночью и утром усилится ветер 15−20 м/с.

В Кызылординской области местами — гроза, шквал, ветер 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, днем в Мангистауской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.

В Акмолинской, днем в Костанайской областях местами ожидаются ветер 15−20 м/с, туман.

В Карагандинской области местами ожидаются гроза, туман, днем ветер 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами гроза, ветер 15−20 м/с, ночью и утром туман, днем возможен град.

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