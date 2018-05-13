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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

«Луч» вылетел в зону «Восток», но в понедельник может вернуться в первый дивизион

Спортивный принцип — не самое главное в российском футболе.

Владивостокский «Луч» накануне обыграл самарские «Крылья Советов» в последнем туре первенства Футбольной национальной лиги со счётом 2:0. Спортсменов яростно поддерживал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

«Крылья» приехали во Владивосток без всякой мотивации — туром ранее волжане оформили путевку в Премьер-лигу. А вот приморцы планировали громко хлопнуть дверью. И у них это получилось. В первом тайме отличились Максим Насадюк и Александр Носов.

По итогам сезона «жёлто-синие» заняли 18-е место и должны покинуть первый дивизион. То есть — вернуться в зону «Восток». Однако, как отмечается на сайте Российского футбольного союза, ни один коллектив зоны «Восток» к 13 мая не подал заявку на получение лицензии РФС, дающей право сыграть в следующем сезоне в ФНЛ. За четыре тура до финиша во втором дивизионе лидирует «Сахалин», опережающий «Динамо-Барнаул» на 4 очка.

В то же время по регламенту в случае отказа кого-то из победителей группы ПФЛ от участия в турнире в сезоне-2018/19 или неполучения лицензии преимущественным правом на замену обладает клуб, «выбывший из состава участников по спортивному принципу, имеющий соответствующую лицензию и занявший по итогам нынешнего сезона более высокое место». То есть у «Луча» есть все шансы в очередной раз вернуться в когорту участников первого дивизиона. Кстати, заявки клубов ФНЛ на соискание лицензий на сезон 2018/19 годов принимаются уже завтра, 14 мая.

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