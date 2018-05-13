«Луч» вылетел в зону «Восток», но в понедельник может вернуться в первый дивизион
Спортивный принцип — не самое главное в российском футболе.
Спортивный принцип — не самое главное в российском футболе.
Владивостокский «Луч» накануне обыграл самарские «Крылья Советов» в последнем туре первенства Футбольной национальной лиги со счётом 2:0. Спортсменов яростно поддерживал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
«Крылья» приехали во Владивосток без всякой мотивации — туром ранее волжане оформили путевку в
По итогам сезона «жёлто-синие» заняли 18-е место и должны покинуть первый дивизион. То есть — вернуться в зону «Восток». Однако, как отмечается на сайте Российского футбольного союза, ни один коллектив зоны «Восток» к 13 мая не подал заявку на получение лицензии РФС, дающей право сыграть в следующем сезоне в ФНЛ. За четыре тура до финиша во втором дивизионе лидирует «Сахалин», опережающий «Динамо-Барнаул» на 4 очка.
В то же время по регламенту в случае отказа