В кампусе ДВФУ стартовал День инноваций на Дальнем Востоке

Источник: ДЕЙТА

Порядка 250 участников из мира технологий и бизнеса пришли на DAY.TECH обменяться самыми последними данными в области разработок инновационных технологий.

«Современный университет обязан иметь отношение к инновациям, — считает Дмитрий Земцов, проектор по развитию ДВФУ, — такая уверенность сложилась благодаря коллегам из Сколково, сейчас мы имеем связь со всеми инновационными центрами мира. Часто наш университет выступает либо инициатором, либо участником таких мероприятий, для нас это основной взгляд в будущее, основная опора настоящего и одновременно основной источник средств к знаниям».

По словам проректора, любая интересная идея, которая родилась в стенах университета, может перерасти в инновационный бизнес проект, если пустить её в правильное русло. Именно поэтому двери ДВФУ всегда открыты для мероприятий, направленных на развитие новых технологий, стартапов и поддержки технологического бизнеса.

Перед участниками выступают приглашенные спикеры, которые делятся опытом применения новых технологий. В рамках первой дискуссии конференции выступил сооснователь вьетнамской интернет-компании Coc Coc Виктор Лавренко. Эксперт рассказал, как российские разработчики успешно развивают интернет-компанию во Вьетнаме.

Далее основатель компании «Шинтоп» Дмитрий Царев, директор компании «Зеленная лаборатория» Людмила Попова, коммерческий директор компании Hotlead.io Дмитрий Богданчиков и директор компании «Гелиос» Юрий Давыденко оценили перспективы рынка Дальнего Востока для запуска и развития стартапов.

Далее в программе питч-сессия: «Как новые технологии могут изменить Дальний Восток?», дискуссии «Ведение технологического бизнеса в Азии» и «Умный город: инструмент развития или средство и угнетения?».

Для участников конференции это возможность наладить коммуникацию между владельцами крупных бизнесов и государством, найти инвесторов и приобрести полезные контакты в сфере бизнеса.

«Кажется абсолютно естественным, что будущее Дальнего Востока и Приморского края в области инновационных технологий зависит от компаний и их бизнеса, — говорит Константин Богданенко, временно-исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края, — А значит перспективами в области инноваций нужно и можно пользоваться».