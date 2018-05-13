Спасенная челябинским ветеринаром львица родила малышку Лилу

Львица Лола, которую челябинский ветеринар Карен Даллакян спас от усыпления в 2016 году, родила малышку Лилу в питомнике «Тайган» (Белогорск, Крым), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка львов.

«Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно. Очень радостно видеть что львица, у которой было мало шансов выжить, благодаря человеческой доброте и неравнодушию челябинцев обрела не только счастливую жизнь в парке львов “Тайган”, но и познала счастье материнства», — уточнила руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина.