Спасенная челябинским ветеринаром львица родила малышку Лилу
Лола впервые стала мамой.
Лола впервые стала мамой.
Львица Лола, которую челябинский ветеринар Карен Даллакян спас от усыпления в 2016 году, родила малышку Лилу в питомнике «Тайган» (Белогорск, Крым), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно. Очень радостно видеть что львица, у которой было мало шансов выжить, благодаря человеческой доброте и неравнодушию челябинцев обрела не только счастливую жизнь в парке львов “Тайган”, но и познала счастье материнства», — уточнила руководитель
Напомним, в октябре 2016 году Лолу отправили в крымский парк «Тайган». Это крупнейший в Европе питомник для львов и других крупных млекопитающих. Он занимает площадь 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под