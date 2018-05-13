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10:09 (мск), источник: dostup1.ru

Спасенная челябинским ветеринаром львица родила малышку Лилу

Лола впервые стала мамой.

Львица Лола, которую челябинский ветеринар Карен Даллакян спас от усыпления в 2016 году, родила малышку Лилу в питомнике «Тайган» (Белогорск, Крым), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка львов.

«Роды прошли хорошо, Лола и львенок чувствуют себя замечательно. Очень радостно видеть что львица, у которой было мало шансов выжить, благодаря человеческой доброте и неравнодушию челябинцев обрела не только счастливую жизнь в парке львов “Тайган”, но и познала счастье материнства», — уточнила руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина.

Напомним, в октябре 2016 году Лолу отправили в крымский парк «Тайган». Это крупнейший в Европе питомник для львов и других крупных млекопитающих. Он занимает площадь 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальные территории — стационарный и детский зоопарки.

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