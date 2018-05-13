Приморье попрощалось со сладкой парочкой полосатых

Всего неделя отделяет тигра Сайхана и тигрицу из Лазо от вольной жизни. 12 мая в МРОО «Центр «Тигр», где хищники обитали более года и находились под опекой Центра «Амурский тигр», специалисты начали сложную «операцию» по выпуску тигров в дикую природу. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

В центре реабилитации в селе Алексеевка тигров иммобилизировали и «вручили» специальные ошейники с GPS-модулями, после этого животных поместили в транспортные клетки. После того, как хищники отошли от наркоза, клетки прицепили к автомобилям, которые с необходимой скоростью отправились в Еврейскую автономную область (ЕАО). Именно там полосатых выпустят в дикую природу.

Для безопасности тигров, точное место выпуска специалисты пока держат в секрете. Известно лишь то, что это удаленный от человека район, густо населенный копытными животными, которые являются основным источником питания тигров.

«Наконец-то мы можем их отпустить на волю. Тигрятам, которые уже, по сути, взрослые самостоятельные тигры, предстоит долгий путь в ЕАО. После чего их снова иммобилизуют, на этот раз введут в состояние лёгкого наркоза. Это необходимо, так как в противном случае, они, стремясь оказаться на свободе, выбегая из транспортной клетки, могут травмироваться об ограждения нового вольера, который станет их временным домом. По своей сути это “шлюз” в космическом корабле, который позволит им привыкнуть к новым условиям и состоянию своего организма. У тигров, в первую очередь у Сайхана, предстоит нелёгкая задача обосноваться на местности, создать участок и завести потомство. Если выпуск пройдёт удачно, а наши подопечные вдруг охладеют друг к другу, то ничего страшного, так как сейчас в ЕАО хороший выбор, как самцов, так и самок для создания семьи», прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Впервые в России выпуск тигров будет осуществлен, так называемым «мягким» способом, позволяющим минимизировать стрессовый фактор после транспортировки. Для этого на территории леса в ЕАО был построен специальный адаптационный временный вольер размером 50 на 50 метров. В новом вольере животных продержат около недели, чтобы они могли отойти от стресса, а по истечению срока вольер будет открыт. Тигры смогут уйти, куда им захочется.

Специалисты очень надеются, что тигр Сайхан и тигрица из Лазо в дикой природе продолжать держаться парой, и в дальнейшем пополнят группировку амурских тигров.

Напомним, в ЕАО уже выпустили тигрицу Филиппу.