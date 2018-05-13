Приморье попрощалось со сладкой парочкой полосатых
Новым домом для тигров станут леса Еврейской автономной области.
Новым домом для тигров станут леса Еврейской автономной области.
Всего неделя отделяет тигра Сайхана и тигрицу из Лазо от вольной жизни. 12 мая в МРОО «Центр «Тигр», где хищники обитали более года и находились под опекой Центра «Амурский тигр», специалисты начали сложную «операцию» по выпуску тигров в дикую природу. Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В центре реабилитации в селе Алексеевка тигров иммобилизировали и «вручили» специальные ошейники с
«Наконец-то мы можем их отпустить на волю. Тигрятам, которые уже, по сути, взрослые самостоятельные тигры, предстоит долгий путь в ЕАО. После чего их снова иммобилизуют, на этот раз введут в состояние лёгкого наркоза. Это необходимо, так как в противном случае, они, стремясь оказаться на свободе, выбегая из транспортной клетки, могут травмироваться об ограждения нового вольера, который станет их временным домом. По своей сути это “шлюз” в космическом корабле, который позволит им привыкнуть к новым условиям и состоянию своего организма. У тигров, в первую очередь у Сайхана, предстоит нелёгкая задача обосноваться на местности, создать участок и завести потомство. Если выпуск пройдёт удачно, а наши подопечные вдруг охладеют друг к другу, то ничего страшного, так как сейчас в ЕАО хороший выбор, как самцов, так и самок для создания семьи», прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Специалисты очень надеются, что тигр Сайхан и тигрица из Лазо в дикой природе продолжать держаться парой, и в дальнейшем пополнят группировку амурских тигров.
Напомним, в ЕАО уже выпустили тигрицу Филиппу.
Ранее стало известно, что раненная в Хабаровске и проходившая лечение в Приморье тигрица скончалась. Врачи боролись за её жизнь в течение двух месяцев.