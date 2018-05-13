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10:11 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области потеплеет до плюс 23 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

В понедельник, 14 мая, на Южном Урале воздух прогреется до плюс 23 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается плюс 1−6 градусов, днем — плюс 18−23 градуса. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, с отдельными порывами до 11−16 метров в секунду.

В Челябинске 14 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью — плюс 2−4 градуса, днем — плюс 19−21 градус. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

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