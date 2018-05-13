В Челябинской области потеплеет до плюс 23 градусов

Источник: Reuters

В понедельник, 14 мая, на Южном Урале воздух прогреется до плюс 23 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается плюс 1−6 градусов, днем — плюс 18−23 градуса. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду, с отдельными порывами до 11−16 метров в секунду.